Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax gewann 0,24 Prozent auf 31.177,19 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx stieg um 0,4 Prozent.

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie hatte zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte ausgebremst, an der Wall Street verbuchte der Dow-Jones-Index nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne. Mit den nach Börsenschluss vorgestellten guten Zahlen könnte der Elektroautobauer Tesla nun auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen.