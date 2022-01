Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Allerdings bröckelten die Gewinne dann etwas ab, so dass trotz guter Vorgaben der US-Börsen und aus Asien im Vormittagshandel nur noch ein kleines Plus übrig blieb.

Der deutsche Leitindex notierte zuletzt noch 0,16 Prozent im Plus bei 15.967,38 Punkten. Der MDax gewann 0,54 Prozent auf 34.833,65 Zähler, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,28 Prozent auf 4293,52 Punkte.

Neben der Corona-Pandemie ist die Aussicht auf steigende Zinsen ein latenter Belastungsfaktor für Aktien. Daher rücken am Mittwoch neben der Industrieproduktion in Europa die US-Daten zur Preisentwicklung in den Fokus rücken. "Die US-Inflationsrate dürfte nach 6,8 Prozent im November 7,1 Prozent im Dezember erreicht haben", prognostiziert Commerzbank-Analyst Christoph Balz und begründet dies mit hohen Energiekosten und einer starken Nachfrage nach wegen Lieferengpässen knappen Gütern.

Unter den Einzelwerten zogen an diesem Morgen Teamviewer mit vorläufigen Jahreszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Aktien des Spezialisten für Fernwartungssoftware schossen im MDax um knapp 14 Prozent auf 13,15 Euro nach oben, hatten allerdings auch erst Mitte Dezember ein Rekordtief bei etwas unter 11 Euro erreicht. Das Unternehmen berichtete über ein starkes Umsatzwachstum.

Delivery Hero gaben im Dax um 0,6 Prozent nach. Sie litten unter enttäuschenden Aufträgen des Konkurrenten Just Eat Takeaway im vierten Quartal 2021. Am Dienstag noch hatten die zuletzt deutlich unter Druck geratenen Delivery-Hero-Papiere davon profitiert, dass das Management im Jahresverlauf 2022 erstmals operativ schwarze Zahlen im Kernsegment Essenslieferungen in Aussicht stellte.

Siemens Healthineers schwächelten ebenfalls nach negativen Nachrichten eines wichtigen Wettbewerbers: Lieferprobleme und ein Rückruf verhagelten dem Medizintechnikkonzern Philips das Schlussquartal 2021.

