Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Das Minus für den deutschen Leitindex belief sich auf 0,42 Prozent beim Stand von 15.425,12 Punkten. Die Wochenbilanz beläuft sich auf plus 2,2 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag um 0,37 Prozent auf 33.403,54 Zähler.

Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen belastet die Börsen. Die hohe Teuerung in den Vereinigten Staaten treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Damit verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen mit entsprechend negativen Folgen für die Profitabilität.

