Auch der etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht löste am Freitag keine größeren Sorgen aus. Für gute Stimmung sorgte stattdessen Apple. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers hatte am Vorabend erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt. Davon profitierte die Technologiebranche weltweit.

Der Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 12.615,76 Punkte, womit sich sein Wochenverlust auf 1,9 Prozent beläuft. Davor hatte er allerdings vier Wochen in Folge zugelegt. Besonders deutlich war der deutsche Leitindex am Donnerstag wegen der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Eskalation im Handelsstreit unter die Räder gekommen. Nun reagierte China und drohte seinerseits Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar an.

Dem im Juli geringer als erwartet ausgefallenen Stellenaufbau in den USA zum Trotz, sprach Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba von «soliden» Zahlen. Zudem bleibe die Lohnentwicklung moderat, so dass die US-Notenbank keinen Druck habe, vom eingeschlagenen Pfad gradueller Zinserhöhungen abzuweichen.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,54 Prozent auf 26.877,79 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann dank des Rückenwinds von der Nasdaq sogar 1,37 Prozent auf 2924,80 Zähler. Europaweit sah es ähnlich wie am deutschen Markt aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,38 Prozent auf 3482,40 Punkte zu und auch in Paris und London ging es wieder aufwärts. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa 0,3 Prozent, die Nasdaq-Indizes hielten sich stabil.

Die jüngste Flut von Unternehmenszahlen ebbte am Freitag deutlich ab: Neben dem Dax-Konzern Allianz berichtete lediglich der IT-Dienstleister S&T aus dem TecDax über seine jüngste Geschäftsentwicklung. Die Allianz-Titel legten mit einem Plus von knapp 1,0 Prozent überdurchschnittlich zu. Ein Händler sprach indes von einem gemischten zweiten Quartal des Versicherers.

Die Aktien von S&T erreichten mit einem Kurssprung von 7,5 Prozent erneut einen Rekordstand und profitierten von einer überraschend kräftigen Gewinnsteigerung im abgelaufenen Quartal.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 140,93 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,41 Prozent auf 162,07 Punkte. Ein Euro kostete 1,1592 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1588 (Donnerstag: 1,1617) US-Dollar festgesetzt. Ein Dollar hatte damit 0,8630 (0,8608) Euro gekostet.