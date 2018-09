Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Der zunächst schwach gestartete Dax arbeitete sich im frühen Handel in die Gewinnzone vor. Zuletzt stand der deutsche Leitindex mit 0,61 Prozent im Plus bei 12.170,38 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax dämmte am Morgen seine Verluste ein, er trat zuletzt noch mit minus 0,09 Prozent bei 26.256,11 Zählern nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,18 Prozent auf 2898,98 Punkte nach. Auch in Europa kamen die Anleger aus ihrer Deckung: Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,59 Prozent auf 3365,90 Punkte zu.

In der Dax-Familie lagen die Blicke auf den Zalando-Papieren. Nach der Gewinn- und Umsatzwarnung des Online-Modehändlers ging der Kurs der im MDax notierten Aktie um gut ein Fünftel in die Knie und fiel auf das Niveau des Sommers 2016 zurück.

Im Dax katapultierten schwache Zahlen ihrer Mitbewerber die Papiere des Softwarekonzerns SAP und die Deutsche Post mit jeweils rund einem Prozent Kursverlust ans Dax-Ende. SAP-Konkurrent Oracle enttäuschte mit schwachem Umsatzwachstum.

Die noch zu Wochenbeginn vom Zollstreit belasteten Autobauer setzten europaweit zur Gegenbewegung an. Im Dax zogen VW an den Wettbewerbern vorbei, die Papiere setzten sich mit einem Gewinn von gut drei Prozent an die Index-Spitze. BMW und Daimler legten jeweils mehr als ein Prozent zu.

Die Auto- und Lkw-Bauer stehen auch wegen der beginnenden IAA-Nutzfahrzeugmesse in Hannover im Blick. Die VW-Nutzfahrzeugsparte Traton gab bekannt, dass im Zuge der geplanten Partnerschaft mit dem japanischen Nutzfahrzeughersteller Hino die Unternehmen ihre Kräfte im Bereich Elektromobilität bündeln wollen. Laut «Handelsblatt» will der VW-Aufsichtsrat zudem vor dem Hintergrund des Dieselskandals bald über die Zukunft des inzwischen verhafteten Audi-Chefs Rupert Stadler entscheiden.