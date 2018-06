Die Einigung auf dem EU-Gipfel in der Asylpolitik sorgte für etwas Entspannung unter Investoren. Am Donnerstag war der Dax noch auf ein weiteres Tief seit Anfang April gefallen. Für den deutschen Leitindex zeichnet sich trotz der Erholung in der zu Ende gehenden Börsenwoche ein Verlust von gut 2 Prozent ab.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am frühen Nachmittag 1,15 Prozent auf 3404,36 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 1,21 Prozent aufwärts auf 25 890,66 Punkte. Der TecDax kletterte um 1,82 Prozent auf 2695,86 Punkte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,15 Prozent auf 141,29 Punkte nach. Der Bund-Future legte um 0,02 Prozent auf 162,33 Punkte zu. Der Eurokurs klettert deutlich. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1649 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1583 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8633 Euro gekostet.