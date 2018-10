Der deutsche Leitindex schwankte erst um seinen Schlusskurs vom Montag und rutschte dann etwas ab - rund eine Stunde nach Handelsbeginn notierte er 0,63 Prozent im Minus bei 11.263,62 Punkten.

Die Anleger mussten eine Flut von Quartalszahlen verarbeiten. Etwas Rückenwind kam aus Übersee. Insbesondere an den zuletzt gebeutelten chinesischen Festlandbörsen ging es kräftig bergauf. Der MDax, der die Aktien der mittelgroßen Unternehmen enthält, sank zuletzt um 0,99 Prozent auf 23.479,15 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,40 Prozent auf 3142,35 Zähler nach unten.

Im Dax eroberte Volkswagen mit einem Kursplus von zweieinhalb Prozent den Spitzenplatz. Den Autobauer kostete im abgelaufenen Quartal zwar die Einführung neuer Abgastests sowie eine Buße in der Diesel-Affäre viel Geld. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ging allerdings weniger stark zurück als von Analysten befürchtet.

Die Deutsche Börse hatte am Vorabend Zahlen vorgelegt, welche die Aktien nun um knapp ein halbes Prozent steigen ließen. Der Marktbetreiber profitierte weiter von der Unsicherheit an den Finanzmärkten: Erlöse und Ergebnis zogen im dritten Quartal im Jahresvergleich erneut kräftig an.

Die Titel des Dax-Neulings Wirecard traten nach anfänglichen Gewinnen auf der Stelle. Der Zahlungsdienstleister ist etwas schneller gewachsen als am Markt erwartet. Analysten sprachen von starken Zahlen und rechneten schon damit, dass Wirecard im laufenden Jahr das obere Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis erreichen wird.

Die Lufthansa landete mit einem Kursrutsch von fast acht Prozent am Dax-Ende. Beobachter werteten das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals als Enttäuschung.

Für die Beiersdorf-Aktien ging es um nahezu drei Prozent nach unten. Dass der Konsumgüter-Hersteller in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gewachsen ist und sich für das Gesamtjahr auf Kurs sieht, überzeugte die Anleger nicht.

Die Anteilsscheine des Medizinkonzerns Fresenius und von dessen Dialysetochter FMC gaben nach der Vorlage detaillierter Quartalszahlen um knapp vier beziehungsweise fast zwei Prozent nach. Fresenius bekommt auf dem Weg zu einem Rekordjahr immer mehr Hindernisse. Wegen der schleppenden Geschäfte bei FMC und in den deutschen Helios-Kliniken hatte das Unternehmen deshalb bereits Mitte Oktober seine Wachstumsprognose gesenkt.

In China beflügelte die in Europa bereits tags zuvor nach Berichten genährte Hoffnung auf sinkende Steuern für Autokäufe die Kurse. Zudem will es die Regierung in Peking Versicherern und Fondsgesellschaften demnach erleichtern, am Aktienmarkt zu investieren. An der Wall Street war es am Montag zwar weiter bergab gegangen, doch auch dort deutet sich am Dienstag eine bescheidene Erholung an.