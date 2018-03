Damit sprang die sich etwas aufhellende Stimmung an der Wall Street nach Europa über: Für den Dow Jones Industrial wurden zum Handelsbeginn am Mittwoch leicht steigende Kurse erwartet.

Hohe Kursverluste vor allem in der US-Technologiebranche am Vortag hatten auch den Dax bis zum Mittag stark belastet. Anleger an der Wall Street hatten sich zunehmend besorgt um hohe Bewertungen von Schwergewichten wie Amazon oder Netflix gezeigt. Der Index Nasdaq 100 war am Dienstag um mehr als 3 Prozent abgesackt.

Hierzulande fiel der Technologiewerte-Index TecDax im Sog der schwachen Nasdaq mit 2,01 Prozent auf 2504,07 Punkte deutlich stärker zurück. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gab am Mittwoch um 0,55 Prozent auf 25 350,04 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent auf 3314,13 Zähler nur moderat nach unten.

Die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon sackten um 3,3 Prozent ab und lagen am Dax-Ende. Im TecDax verloren die Papiere des für die Halbleiterbranche arbeitenden Maschinenbauers Aixtron 6 Prozent.

In der zweiten Reihe brachen die Papiere des Chipherstellers Dialog Semiconductor um fast 15 Prozent ein. Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe vermutete, dass Apple als Kunde von Dialog mit der Entwicklung eigener Chips rascher vorankommen könnte als bislang erwartet. Damit könne bei Dialog bereits in diesem Jahr Umsatz wegfallen, sagte der Analyst.

Die Papiere des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex brachen um 10 Prozent ein auf 7,13 Euro. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex auf «Sell» belassen. Mit einem Kursziel von 5 Euro liegt Analyst Manuel Losa noch deutlich unter dem aktuellen Kurs. Zudem stufte das Analysehaus Alphavalue die Papiere von «Add» auf «Reduce» ab.

Die Papiere von SMA Solar büßten 11 Prozent ein. Der Hersteller von Wechselrichtern gab Prognosen für das erste Quartal aus und will die Dividende erhöhen. Das reichte Anlegern jedoch nicht, nachdem der Kurs seit November um fast 60 Prozeht gestiegen war.

Gerresheimer-Aktien büßten 1,7 Prozent ein; die Commerzbank hatte die Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen von «Buy» auf «Hold» gesenkt.

Eine Abstufung der Aktien von ElringKlinger auf «Sell» durch die Equinet Bank drückte den Kurs des Autozulieferers um 4,6 Prozent nach unten.

Aktien von Aroundtown Properties legten dagegen nach einer optimistischen Gewinnprognose für 2018 um 1,6 Prozent zu.

Hohe Investitionen des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische dürften den Gewinn in diesem Jahr schmälern und drückten den Kurs um 8,5 Prozent nach unten.

Sorgen um einen abebbenden Welthandel ließen Papiere des Hamburger Hafenbetreibers HHLA um 8,4 Prozent zurückfallen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 am Vortag auf 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 140,48 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,04 Prozent auf 159,31 Punkte nach. Der Kurs des Euro gab leicht nach, die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2389 US-Dollar bezahlt. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2376 Dollar festgesetzt.