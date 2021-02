Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag wenig Regung gezeigt. Gegen Mittag notierte der Leitindex 0,06 Prozent höher bei 14.117,29 Punkten. Für neuen Schwung könnte am Nachmittag die Wall Street sorgen, wo am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Der Dax ist nach wie vor nicht weit entfernt von seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bei 14.169 Punkten.