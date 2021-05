Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am Vortag war der Leitindex wegen Inflations- und Währungssorgen kurz unter die Marke von 15.000 Punkten abgesackt und hatte letztlich um rund 1,8 Prozent nachgegeben. Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,53 Prozent auf 32.066,88 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,6 Prozent. Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die sich am Mittwoch im späten Handel im Zuge einer Stabilisierung der eingebrochenen Kryptowährungen von stärkeren Verlusten erholten.

