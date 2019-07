Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Er fiel bis zum Nachmittag um 0,31 Prozent auf 12.529,84 Punkte. Auch der Index für mittelgroße Unternehmen MDax gab leicht um 0,28 Prozent auf 25.858,76 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,22 Prozent.

Hoffnungen auf eine anhaltend ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hatten den Dax am Donnerstag noch auf gut 12.656 Punkte befördert. Positive Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten am Freitag dann aber für Unsicherheit, ob es tatsächlich zu einer frühen Einleitung einer Zinswende durch die US-Notenbank Fed kommt. Der Dax war daher bereits zum Wochenschluss ein wenig gefallen.

Zudem bleibt die Lage in Nahost angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran heikel und auch die Handelsstreitigkeiten zwischen Japan und Südkorea hatten jüngst zugenommen. Nicht zuletzt würden die Märkte auch auf Fortschritte im US-chinesischen Zollstreit warten, wie Marktexperte Edward Moya vom Devisenhändler Oanda in einem Kommentar schrieb. Wenn es hierzu nicht bald ein Treffen in Washington oder Peking gebe, könne das zu Nervosität führen, mit der Befürchtung, dass ein endgültiger Deal erst aufs nächste Jahr verschoben wird. Vor der Berichtssaison könnte sich der Markt nun schwer tun.

Pläne der Deutschen Bank über einen Radikalumbau haben die Aktie stark zum Schwanken gebracht. Der Konzern will bis 2022 jede fünfte Stelle streichen. Insgesamt werde der Umbau bis Ende 2022 voraussichtlich mehr als sieben Milliarden Euro kosten. Eine Kapitalerhöhung soll es nicht geben, allerdings sollen die Aktionäre für die Jahre 2019 und 2020 auf eine Dividende verzichten. An der Börse reagierte die Deutsche-Bank-Aktie mit einer Berg- und Talfahrt auf die Neuigkeiten. Zuletzt lag sie mit einem Minus von 4,53 Prozent am Dax-Ende.

Im MDax verloren die Aktien von Delivery Hero mit einem Abschlag von 2,77 Prozent. Kurz vor dem Wochenende war bekannt geworden, dass die britischen Wettbewerbshüter den Einstieg von Amazon bei dem Essenslieferanten kritisch beäugen. Bis zum Ende der Untersuchungen ist der Deal blockiert.

Im Nebenwerte-Index SDax brachen Washtec-Aktien zudem um 11,25 Prozent ein, nachdem der Hersteller von Autowaschanlagen seine Ziele gesenkt hatte.

Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von minus 0,39 Prozent auf minus 0,37 Prozent zu. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 145,09 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 173,51 Punkte.

Der Euro fiel nach den US-Arbeitsmarktdaten weiter auf 1,1223 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1260 (Donnerstag: 1,1288) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8881 Euro gekostet.