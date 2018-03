Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen, die Personalwechsel im Weißen Haus und der große Verfall an den Terminbörsen am Freitag sorgen für Ungewissheit.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte mit minus 0,01 Prozent auf 25 678,91 Punkten kaum verändert. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,20 Prozent auf 2684,37 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,13 Prozent.

Zwar sei erst einmal die Angst vor zu raschen Zinsanhebungen seitens der US-Notenbank Fed durch schwächere Inflationsdaten gebannt worden, sagten Experten. Aber just zu diesem Zeitpunkt kehre die Unsicherheit über das Stühlerücken im Weißen Haus wieder zurück. So wird der Fernsehmoderator und Ökonom Larry Kudlow Donald Trumps oberster Wirtschaftsberater und damit Nachfolger des in der vergangenen Woche zurückgetretenen Gary Cohn.

Zwischenzeitlich hatte der Rauswurf von Außenminister Rex Tillerson durch Trump die Börsen belastet. Anleger fürchteten zudem eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China und damit Belastungen für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne.

Im Blick stehen an diesem Donnerstag die Deutsche Lufthansa und der Chemiekonzern Lanxess mit Geschäftszahlen sowie der Rückversicherer Munich Re mit seinem Ausblick. Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda, darunter die Import- und Ausfuhrpreise, das Geschäftsklima der Region Philadelphia sowie Daten zum Häusermarkt.