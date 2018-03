Mannheim (dpa) - Wegen niedriger Zuckerpreise hakt es im Kerngeschäft des Branchenriesen Südzucker. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte gab es in diesem Bereich im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 erwartungsgemäß rote Zahlen, wie der Zuckerhersteller am mitteilte.