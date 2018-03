New York (dpa) - Ohne Steuervorteile kein Mega-Deal: Die bisher größte Fusion in der Pharmabranche scheitert am Widerstand der US-Regierung. Der Zusammenschluss des Viagra-Herstellers Pfizer und des Botox-Produzenten Allergan kommt doch nicht zustande, wie die Unternehmen mitteilten.