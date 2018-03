Er plant, vom Jahr 2020 an drei Kreuzfahrtschiffe einzusetzen, die von der italienischen Werft Fincantieri gebaut werden sollen, wie das Unternehmen Virgin Cruises auf seiner Webseite mitteilte. Branson betreibt unter dem Markennamen Virgin eine eigene Fluglinie und ist auch im Telekommunikationsgeschäft aktiv.

Die Schiffe sollen für 2800 Passagiere ausgelegt sein und von Miami (Florida/USA) aus zu siebentägigen Karibik-Kreuzfahrten in See stechen. Branson sagte, das Kreuzfahrt-Erlebnis werde «neu definiert». Künftige Passagiere wurden aufgefordert, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen.

Der 65-jährige Londoner macht immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam. So schwebte er laut Presseberichten im Hubschrauber zur Pressekonferenz in Miami ein. Stilecht flankiert von Donnerschlägen und rotem Rauch, stieg er in kurzer Hose und Kapitänsmütze aus.