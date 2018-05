Danach legten Kapseln 2015 um 16 Prozent zu, bei Einzelportionen löslichen Kaffees gab es ein Plus von 10 Prozent. Ein Grund hierfür sei die wachsende Zahl kleiner Haushalte, sagte Verbandschef Holger Preibisch. Daneben bedienten Einzelportionen den Wunsch, den Kaffee schnell und einfach zuzubereiten. «Kaffeekapseln sind außerdem für viele Verbraucher mit einem Lifestyle- und Luxusgefühl im Alltag verbunden», sagte Preibisch. Sie haben inzwischen einen Marktanteil von 5,5 Prozent.

Die beliebteste Zubereitungsart blieb jedoch der klassische gemahlene Filterkaffee mit einem Anteil von 64 Prozent, nach 67 Prozent im Vorjahr. Bei der Zubereitung von Filterkaffee werden ganze Bohnen immer beliebter, die zu Hause frisch gemahlen werden, vor allem in Vollautomaten. Dieses Segment erreichte ein Plus von 13 Prozent und steigerte seinen Marktanteil von 20 auf 22,5 Prozent. Insgesamt legte der Kaffeemarkt um 1,1 Prozent zu. Der Pro-Kopf-Konsum blieb mit 162 Litern auf hohem Niveau. Kaffee ist damit das beliebteste Getränk in Deutschland.

Der Anteil von nachhaltigem Kaffee mit einem Siegel oder Zertifikat erhöhte sich nach den Schätzungen des Verbandes von acht auf zehn Prozent. Etwa jede vierte Tasse wurde außer Haus getrunken, vor allem in Bäckereien und Stehcafés.