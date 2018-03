«Wir begrüßen es, dass bei diesem für ganz Deutschland wichtigen Flughafenprojekt endlich die lähmenden Personaldiskussionen beendet wurden», sagte Beisel am Samstag laut Mitteilung. Jetzt könnten sich alle Beteiligten mit voller Kraft den wichtigen Sachfragen zuwenden.

Der Vorsitzende des BER-Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, Martin Delius (Piratenpartei), sagte am Samstag im «Deutschlandfunk», Mühlenfeld sei keine schlechte Wahl. «Wir gucken, was jetzt dabei rauskommt.» Mühlenfeld müsse sich nun beweisen - was angesichts des strukturell schwierigen Projekts nicht einfach werde.

Der frühere Rolls-Royce-Manager Mühlenfeld war am Freitag vom Flughafen-Aufsichtsrat zum neuen BER-Chef gewählt worden. Der 51-Jährige soll das milliardenschwere Großprojekt zu Ende führen, damit es im zweiten Halbjahr 2017 in Betrieb gehen kann. Mühlenfeld soll den scheidenden Flughafenchef Hartmut Mehdorn sobald wie möglich ablösen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Mehdorn will den Chefposten spätestens am 30. Juni aufgeben.