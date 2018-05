Schönefeld/Cottbus (dpa) - Die Entscheidung über den Eröffnungstermin des künftigen Hauptstadtflughafens zieht sich weiter in die Länge. Der Betreiber will erst Anfang 2017 einen Eröffnungstermin nennen. Neu entbrannt ist zudem die Diskussion über die Dauer der Nachtruhe am Airport.