Gütersloh (dpa) - Bertelsmann meldet dank einem guten TV-, Musik- und Dienstleistungsgeschäft einen deutlichen Gewinnsprung. In den ersten neun Monaten des Jahres legte das Konzernergebnis um 13,8 Prozent auf 652 Millionen Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte.