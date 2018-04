Damit ist die Zahl der bestellten Flugzeuge bis zum Jahresende auf insgesamt 6787 gestiegen, ein Plus von 401 Maschinen gegenüber 2014. Airbus gab den Gesamtwert der Aufträge bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag in Paris mit 996,3 Milliarden Dollar (rund 915 Milliarden Euro) auf Grundlage der Preisliste von 2015 an.

Bei den Auslieferungen liegt US-Konkurrent Boeing damit klar vorn, der in der vergangenen Woche seine Zahlen vorgelegt hatte. Die US-Amerikaner übergaben im vergangenen Jahr 762 neue Jets an ihre Kunden. Allerdings konnte das Unternehmen für 2015 nur 768 Aufträge netto festhalten.

Airbus-Chef Brégier sieht in den Zahlen einen «eindeutigen Beweis» für die anhaltende Nachfrage nach den Fliegern seines Unternehmens, was auch eine Basis für die Zukunft sei.

Ein Problem bleibt allerdings das Airbus-Flaggschiff A380. Zwar sicherte das Unternehmen sich erstmals seit längerem wieder drei Bestellungen. Zugleich wurde aber ein bestelltes Flugzeug storniert. Verkaufschef John Leahy hatte einst 25 neue Bestellungen für 2015 angepeilt.