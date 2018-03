Mannheim. (dbe) Der Mannheimer Energiedienstleister MVV will die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Wie das Unternehmen am gestrigen Dienstag mitteilte, sollen dafür drei Milliarden Euro investiert werden. Bereits zwischen 2010 und 2016 hat die MVV ihre Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien verdoppelt - auf derzeit rund 418 Megawatt.

Nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres (Oktober 2016 bis Juni 2017) konnte die MVV den Umsatz leicht um drei Prozent auf 3,1 Milliarden Euro steigern. Unterm Strich standen mit 146 Millionen Euro ebenfalls drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Energieunternehmen profitierte nach eigener Aussage von der kühlen Witterung mit gestiegenen Heizkosten in den Wintermonaten. Negativ belastete hingegen ein um rund zehn Prozent geringeres Windaufkommen. Im laufenden Geschäftsjahr hat MVV zwei neue Windparks in Freudenberg (Baden-Württemberg) sowie in Hain-Ost (Bayern) in Betrieb genommen. Die Stromerzeugungsmenge aus erneuerbarer Energie stieg nach neun Monaten um 4,5 Prozent.