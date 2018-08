Rund 150 Journalisten, Händler und Weinberater aus aller Welt konnten sich in den Kurhauskolonnaden in Wiesbaden, der längsten Säulenhalle Europas, ein Bild von den neuen Jahrgängen der Großen Gewächse des Spitzenweingüterverbandes VDP machen. Foto: tv

Von Thomas Veigel

Wiesbaden. Für viele Weinprofis ist jedes Jahr Ende August eine besondere Zeit. Kurz bevor am 1. September die neuen Jahrgänge der "Großen Gewächse" des Spitzenweingüterverbandes VDP auf den Markt kommen, haben rund 150 der wichtigsten Weinjournalisten, Händler und Sommeliers die Gelegenheit, diese Weine bei einer dreitägigen, hervorragend organisierten Veranstaltung unter die Lupe zu nehmen.

Von Sonntag bis Dienstag brachten 50 Helfer den Verkostern die Weine an die Tische. 426 Weine standen auf der Liste. An der Zahl der Weine kann man auch die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Rebsorten ablesen. An der Spitze stand der Riesling mit 263 Weinen, dabei hatten die VDP-Winzer aus der Pfalz mit 76 Weinen die meisten Weine angestellt.

Der Riesling ist die Vorzeigetraube des deutschen Weinbaus, weltweit sind vor allem die süßen Prädikatsrieslinge, vom Kabinett bis zum Eiswein, gesucht. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele hervorragende Rieslinge wie in Deutschland. Mit der Einführung der Großen Gewächse vor fast 20 Jahren sind auch die trockenen Spitzenweine ein Exportschlager geworden. Die besten Rieslinge bei der Vorpremiere in Wiesbaden kamen aus der Pfalz und aus Rheinhessen, auch von der Nahe und der Mosel waren hervorragende Rieslinge angestellt.

Die Winzer sind bekannt: Knipser, Kuhn, Bassermann-Jordan, Mosbacher, Buhl, Bürklin-Wolf und Christmann aus der Pfalz, Kühling-Gillot, Wittmann, Keller aus Rheinhessen, Heymann-Löwenstein, Schloss Lieser und Van Volxem von der Mosel, Dönnhoff und Emrich-Schönleber von der Nahe. Auffällig waren die Weine von Schäfer-Fröhlich mit extremen Aromen der Spontangärung, echte "Stinker". Muss man mögen.

Das qualitative Äquivalent zum Riesling bei den roten Rebsorten ist der Spätburgunder. Hier haben die deutschen Winzer erst vor etwa 30 Jahren begonnen, auf Qualität zu setzen und sich dabei am französischen Vorbild zu orientieren. Einige sind weit gekommen, sie müssen keinen Vergleich mit vielen Grand Crus aus dem Burgund scheuen.

Die besten der 80 in Wiesbaden gezeigten Weine kamen von den Weingütern Rudolf Fürst aus Bürgstadt in Franken und Bernhard Huber aus Malterdingen im badischen Breisgau. Paul Fürst und der früh verstorbene Bernhard Huber zählten zu den Spätburgunder-Pionieren, mittlerweile haben die Söhne, Sebastian Fürst und Julian Huber, das Ruder übernommen.

Die Spätburgunder der beiden unterscheiden sich in der Aromatik, die Qualität ist gleich hoch. Es sind sehr feine, elegante Weine mit Tiefe und Substanz ohne störende Röstaromen vom Holz, mit fließenden Tanninen. Die beiden besten sind Wildenstein von Huber und Hundsrück von Fürst. Die Weine von Fürst, Huber und einigen anderen Winzern sorgen dafür, dass der deutsche Spätburgunder im Inland und im Ausland hoffähig wird.

Viele Weinkäufer haben begriffen, dass deutsche Spätburgunder im Vergleich zu den französischen echte Schnäppchen sind. Viele Grand Crus aus dem Burgund kosten 500 und mehr Euro. Die besten deutschen Spätburgunder kosten zwischen 40 und 120 Euro. Aus Baden waren 19 Weine angestellt, aufgefallen sind neben den Huber-Weinen auch die Weine von Franz Keller und Dr. Heger. Die badischen Winzer hatten auch einige Weiß- und Grauburgunder sowie Chardonnays angestellt.

Die vier nordbadischen VDP-Weingüter haben es in diesem Jahr versäumt, sich den internationalen Weinexperten zu präsentieren. Dabei zählen die Weingüter Seeger aus Leimen, Schlör aus Wertheim-Reicholzheim an der Tauber, Burg Ravensburg aus Sulzfeld und Heitlinger aus Östringen im Kraichgau ebenfalls zu den herausragenden Burgunder-Produzenten Deutschlands.

Zu den Spezialitäten bei den Großen Gewächsen zählen die Silvaner aus Franken und die Lemberger aus Württemberg, auch bei diesen "Exoten" gibt es Weltklasse-Weine.