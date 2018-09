Frankfurt/Dublin. (dpa) Auf Europas größten Billigflieger Ryanair und seine Fluggäste rollt die nächste Streikwelle zu. Crews aus sechs verschiedenen europäischen Ländern wollen am heutigen Freitag ganztägig die Arbeit niederlegen. Das kündigten die zuständigen Gewerkschaften an. Trotzdem strich Ryanair bis Donnerstagnachmittag nur um die 200 Flüge aus dem Programm mit mehr als 2400 Verbindungen. Die große Mehrheit der Beschäftigten werde ihren Dienst antreten, hieß es.

In Deutschland haben die Vereinigung Cockpit (VC) für die Piloten und Verdi für die Flugbegleiter zum Streik an allen deutschen Standorten aufgerufen. Bereits am Mittwoch hatte Ryanair für Freitag 150 Europa-Flüge abgesagt. Diese Zahl erhöhe sich noch einmal um 35 bis 45 Streichungen, weil kurzfristig die VC ihre Teilnahme an dem Streik bekannt gegeben hatte. Das wären nur rund zehn Prozent des für Deutschland geplanten Programms mit rund 400 Verbindungen.

Später teilte Ryanair per Twitter mit, man habe wegen des VC-Streiks "unter 100" Flüge abgesagt. Eine Streichliste wurde erneut nicht veröffentlicht, dafür sollten betroffene Passagiere individuell informiert werden. Die Ryanair-Beteiligung Laudamotion sagte für Freitag acht Deutschland-Flüge ab.

Die Vereinigung Cockpit bezweifelte, dass es nur zu geringen Auswirkungen auf den Flugverkehr kommen werde: "Es werden deutlich mehr als 35 Flüge ausfallen", sagte VC-Sprecher Janis Schmitt.

Beim letzten Streik der Piloten hatte Ryanair in Deutschland 150 von 400 Flügen abgesagt. Ryanair riskiere ein Luftverkehrs-Chaos, warnte die belgische Gewerkschaft CNE. "Indem es angesichts des morgigen Streiks nicht genügend Flüge annulliert, verhält sich Ryanair unverantwortlich und riskiert Spannungen und Unsicherheiten für Flughafenmitarbeiter, eigene Beschäftigte und Passagiere."

Am Flughafen Charleroi etwa drohe angesichts von bis zu 20.000 erwarteten Passagieren Unruhe. Die größte Ryanair-Basis in Deutschland ist der Flughafen Frankfurt. Dort plant Verdi - wie in Berlin-Schönefeld - am Freitag eine Kundgebung. In Frankfurt waren am Donnerstagnachmittag noch alle 22 geplanten Ryanair-Abflüge gültig.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Wettbewerbsbeschwerde bei der Europäischen Union eingelegt, weil sie hinter den europaweiten Absprachen das Personal verschiedener Konkurrenz-Airlines vermutet.