Weinheim. (dbe) Freudenberg hat die Mehrheitsanteile an Apollo Air-cleaner Co., Ltd. übernommen. Wie das Weinheimer Familienunternehmen am Montag mitteilte, hätten die chinesischen Kartellbehörden der Übernahme zugestimmt. Der Kaufvertrag war bereits im Dezember 2018 unterschrieben worden.

Das Unternehmen ist laut Freudenberg ein führender Anbieter von Lösungen in der Luft- und Wasserfiltration in China. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Apollo mit rund 1000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 96 Millionen Euro.

Apollo Air-cleaner soll als Joint Venture zwischen Freudenberg (75 Prozent) und dem bisherigen alleinigen Eigentümer Apollo Trading Japan (25 Prozent) geführt werden.

"Mit dem Erwerb der Mehrheitsanteile an Apollo stärken wir unsere Position im schnell wachsenden chinesischen Markt für Filtrationslösungen", sagte Freudenberg-Chef Mohsen Sohi. Filtrationslösungen für Luft- und Wasserfiltration verzeichnen insbesondere in China aufgrund von strengeren gesetzlichen Vorschriften hohe Wachstumsraten.