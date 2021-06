Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Walldorf. SAP will dem zurückgetretenen Betriebsratsvorsitzenden Ralf Zeiger offenbar fristlos kündigen. Das berichteten Mitglieder der Arbeitnehmervertretung des Softwarekonzern im Anschluss an ihre Sitzung am heutigen Mittwoch.

Die Unternehmensleitung habe den Betriebsrat um die dafür notwendige Zustimmung nach Artikel 3 des Betriebsverfassungsgesetzes gebeten und diese auch mehrheitlich erhalten. Die Kündigung könnte damit ausgesprochen werden.

Grund sollen Urkundenfälschung bzw. -unterdrückung sein. Es geht um angebliche Arbeitszeitverstöße eines anderen Betriebsratsmitglieds aus Zeigers Betriebsratsliste, die der zurückgetretene Betriebsratsvorsitzende durch Manipulationen im E-Mail-Postfach der Arbeitnehmervertretung versucht haben soll, zu vertuschen.

Gegen beide hatte die Unternehmensleitung bereits Untersuchungen eingeleitet. Der Betriebsrat stimmte, Teilnehmern zufolge, zudem in der heutigen Sitzung einem Antrag zu, nachdem die beiden Mitglieder das Gremium verlassen sollen. Dieses Votum ist allerdings nicht bindend, sondern hat eher den Charakter einer Resolution.

Walldorf. Wenige Tage nach dem Rücktritt von SAP-Betriebsratschef Ralf Zeiger hat sich erstmals ein Betriebsratsmitglied öffentlich zu Wort gemeldet: "Ich empfinde die Aussage von Ralf Zeiger, sein Rücktritt wäre keine leichte Entscheidung gewesen, als höchst zynisch", sagte Andreas Hahn, Mitglied im Vorstand der Verdi-Betriebsratsgruppe bei SAP, am Mittwoch der RNZ. Der Schaden für die Mitbestimmungsgremien der SAP durch sein Verhalten sei enorm. "Ein sofortiger Rücktritt von ‚sämtlichen‘ Wahlämtern wäre die einzige angemessene Reaktion", so Hahn, der zeitweise auch im Aufsichtsrat der SAP gesessen hatte.

Zeiger war am Wochenende ohne Angabe von Gründen als Betriebsratsvorsitzender zurückgetreten. Gegenüber der RNZ hatte er lediglich mitgeteilt, dass der Schritt für ihn "keine leichte Entscheidung" gewesen sei. Seinen Posten als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat will er aber behalten.

Offiziell gibt es zu den Hintergründen des Rücktritts kaum Informationen. Auch die Belegschaft erfuhr bis jetzt nicht mehr als die reinen Fakten. "Über Details seiner Entscheidung hat er das Gremium nicht informiert", schrieb Nathalie Boulay, die interimsmäßig die laufenden Amtsgeschäfte führen wird, lediglich an die Mitarbeiter.

Dafür machen in den Medien inzwischen umso mehr Details die Runde. Fest steht, dass sich der Betriebsrat der SAP SE am Mittwoch mit dem Rücktritt und den damit verbundenen laufenden internen Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei zwei Mitgliedern des Gremiums befassen wird. Gut möglich, dass dabei sogar Beschlüsse gefasst werden.

Auch der Grund für die internen Untersuchungen ist inzwischen einigermaßen klar. So steht ein Betriebsratsmitglied, das auch im Aufsichtsrat sitzt und in der gleichen Betriebsratsliste vertreten ist wie Zeiger, im Verdacht, Urlaub gemacht zu haben ohne diesen beantragt zu haben. Die Unternehmensleitung hat daher den Betriebsrat aufgefordert, Angaben zur Anwesenheit des Mitglieds bei Sitzungen zur Verfügung zu stellen. Das Gremium willigte ein und lieferte die Informationen. Dabei, so der Verdacht, könnten im E-Mail-Postfach des Betriebsrats, auf das nur wenige Zugriff haben, entscheidende Informationen verändert worden sein, die eigentlich als Beweismittel dienen sollten. Das wiederum könnte im Zusammenhang mit Zeigers Rücktritt stehen. Nach Informationen der "WirtschaftsWoche" droht dem zurückgetretenen Betriebsratschef deshalb sogar eine fristlose Kündigung wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung.

Eine solche Kündigung eines Arbeitnehmervertreters wäre aber keineswegs so einfach durchsetzbar. Denn für Betriebsräte gilt in Deutschland ein besonderer Kündigungsschutz. Ein Rauswurf ist überhaupt nur möglich, wenn zuvor der Betriebsrat dieser Maßnahme zugestimmt hat. Fehlt diese Zustimmung, muss sie sich der Arbeitgeber durch einen entsprechenden Beschluss eines Arbeitsgerichts ersetzen lassen. SAP hatte bereits 2019 einem Betriebsratsmitglied fristlos gekündigt. Damals hatte der Betriebsrat zugestimmt.

Zeiger war am Wochenende ohne Angabe von Gründen als Betriebsratsvorsitzender zurückgetreten. Gegenüber der RNZ hatte er lediglich mitgeteilt, dass der Schritt für ihn "keine leichte Entscheidung" gewesen sei. Seinen Posten als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wird er aber behalten.

Der Betriebsrat der Walldorfer SAP SE hat für Mittwoch eine Sondersitzung anberaumt, bei der es um die laufenden internen Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei zwei Mitgliedern des Gremiums gehen soll. Das bestätigten am Montag mehrere Quellen der RNZ. Dabei soll es auch um den Rücktritt Zeigers gehen und die Frage, welchen Zusammenhang dieser Schritt möglicherweise mit den Untersuchungen hat. Zeiger hatte am Wochenende den Mitgliedern der Arbeitnehmervertretung seinen Rückzug per E-Mail mitgeteilt – ohne Gründe zu nennen.

Die Information der rund 22.000 SAP-Mitarbeiter in Deutschland über den Rücktritt übernahmen einen Tag später Nathalie Boulay und Elke Hänle, die interimsmäßig die laufenden Amtsgeschäfte führen werden. "Wir möchten Euch darüber informieren, dass Ralf Zeiger am Abend des 25. Juni 2021 seinen sofortigen Rücktritt vom Amt des Betriebsratsvorsitzenden und als Mitglied des Konzernbetriebsrats gegenüber den Mitgliedern des Betriebsrats der SAP SE bekanntgegeben hat", schreiben sie. "Über weitere Details seiner Entscheidung hat er das Gremium nicht informiert".

Auch ein Konzernsprecher hatte keine Gründe genannt. Im Zusammenhang mit dem Rücktritt sprach er allerdings davon, dass man die angesprochenen internen Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten inzwischen auf zwei Mitglieder des Betriebsrats der SAP SE ausgeweitet habe. Details wie die betroffenen Personen nannte der Konzern unter Verweis auf den Datenschutz allerdings nicht.

Möglicher Hintergrund des Rücktritt sind somit die internen Ermittlungen. Der Softwarekonzern untersucht derzeit offenbar, ob ein Betriebsratsmitglied, das auch im Aufsichtsrat sitzt, gegen Arbeitszeitregeln verstoßen hat. Es steht der Verdacht im Raum, dass er Urlaub gemacht haben könnte, ohne diesen vorher beantragt zu haben. Der entscheidende Hinweis dazu soll über ein internes Whistleblower-System eingegangen sein, also von einem anonymen Tipp-Geber stammen.

In der Folge hatte die Unternehmensleitung den gesamten Betriebsrat aufgefordert, Daten zur Anwesenheit des Mitglieds bei Sitzungen zur Verfügung zu stellen. Das Gremium willigte ein und lieferte die Daten. Dabei könnten entscheidende Informationen verändert worden sein, die eigentlich als Beweismittel dienen sollten. Bei der Aufarbeitung dieser Vorgänge hatte der Betriebsrat die Unternehmensleitung dem Vernehmen nach sogar um Hilfe gebeten.

Schon in den Vorwochen hatte es viel Wirbel in den Arbeitnehmervertretungen der SAP gegeben. Anfang Juni hatte der Betriebsrat der SAP SE den von ihm entsandten Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats abberufen, der sich vor dem Landgericht Heidelberg in einem Zivilprozess (Aktenzeichen 2 O 17/16) gerade wegen der möglicherweise manipulierten Aufsichtsratswahl 2012 verantworten musste. Er soll sich die nötigen Stimmen für ein Mandat als Arbeitnehmervertreter gekauft haben. Die Richterin hielt die Unterschrift unter einem entsprechenden Vertrag jedenfalls für echt. Inzwischen ermittelt in diesem Fall auch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen möglichen Prozessbetrugs.

Walldorf. Die Walldorfer SAP kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Nach der internen Abberufung des Konzernbetriebschefs Anfang Juni trat am Wochenende der Vorsitzende des Betriebsrats der SAP SE, Ralf Zeiger, zurück. "Es war keine leichte Entscheidung", sagte der Arbeitnehmervertreter auf RNZ-Anfrage. Auf seine Beweggründe ging er nicht ein. Zeiger hatte den Posten seit 2018 inne und sitzt auch im Aufsichtsrat des Softwarekonzerns.

Auch ein Unternehmenssprecher bestätigte den Rücktritt Zeigers. In diesem Zusammenhang sagte er, dass man die bereits bekannten internen Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten inzwischen auf zwei Mitglieder des Betriebsrats der SAP SE ausgeweitet habe. Bislang war immer nur von einem Betriebsratsmitglied die Rede gewesen, gegen das sich ein Verdacht richte. Nach wie vor stünden dabei Sorgfalt und der Schutz der Privatsphäre im Mittelpunkt, sagte er. Da es sich um einen laufenden Vorgang handele, wolle man sich dazu weiter nicht äußern.

Anderen Betriebsratsmitgliedern zufolge soll Zeiger am Freitag gegen 19 Uhr per E-Mail mitgeteilt haben, dass er mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als Betriebsratsvorsitzender und Mitglied des Konzernbetriebsrats zurücktrete. Details dazu "dürfe" er nicht nennen. Nachfolgerin wird interimsmäßig seine bisherige Stellvertreterin Nathalie Boulay.

Bei SAP hatte Anfang Juni der Betriebsrat der SAP SE den Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates abberufen. Gegen ihn sollen sich die internen Untersuchungen richten. Angeblich geht es um Arbeitszeitverstöße. In den vergangenen Tagen war im Betriebsrat heftig darüber diskutiert worden, welche Unterlagen in diesem Zusammenhang an die Unternehmensleitung ausgehändigt werden sollen.

Zudem hatte am Donnerstag Jonathan Waldschmidt als Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg der RNZ bestätigt, dass man ein Ermittlungsverfahren wegen der möglicherweise manipulierten Aufsichtsratswahl bei SAP im Jahr 2012 eingeleitet habe. An diesem Prozess vor dem Landgericht Heidelberg war der abberufene Konzernbetriebsrats, der auch im Aufsichtsrat der SAP sitzt, beteiligt gewesen. Der Rechtsstreit gilt als Ursache der momentanen Turbulenzen im Betriebsrat der SAP. Inwieweit auch Zeigers Rücktritt mit ihm zusammenhängt, blieb am Wochenende offen. Er und der abberufene Konzernbetriebsratschef traten bei internen Wahlen mitunter auf derselben Liste an.

In dem zugrunde liegenden Zivilprozess vor dem Landgericht Heidelberg (Aktenzeichen 2 O 17/16) hatten sich die Beteiligten gegenseitig vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Es geht um eine mögliche Beeinflussung der SAP-Aufsichtsratswahl im Jahr 2012. Der abberufene Konzernbetriebsratschef war in dem Prozess der Beklagte. Er soll sich die notwendigen Stimmen für seine Wahl zum Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gekauft haben. Die Klage wurde zwar in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil Ende Mai abgewiesen, die Richterin legte in ihrer Begründung aber nahe, dass er an unlauteren Absprachen beteiligt gewesen sei. Zumindest hielt sie seine Unterschrift unter einem entsprechenden Vertrag für echt.

Der Kläger, ein ehemaliger SAP-Mitarbeiter, hatte von ihm vor Gericht die Zahlung von rund 500 000 Euro gefordert – als Gegenleistung dafür, dass er bei der damaligen Wahl von Arbeitnehmervertretern zum Aufsichtsrat bei den Delegierten für ihn geworben habe. Der Beklagte hingegen hatte bis zum Schluss die Echtheit der Unterschrift bestritten und sogar vermutet, dass ihm der Vertrag letztlich untergeschoben worden sein könnte. Die Richterin am Landgericht hatte im Anschluss an den Prozess die Akte an die Staatsanwaltschaft übergeben, die nun das Ermittlungsverfahren gestartet hatte. Es steht allerdings noch ganz am Anfang.