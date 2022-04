SAP-Gebäude in Walldorf. Foto: Reinhard Lask

Von Barbara Klauß

Walldorf. Sensation bei der Betriebsratswahl der SAP SE: Mit 1691 abgegebenen Stimmen gewinnt die Liste "Pro Mitbestimmung", die von der Gewerkschaft IG Metall unterstützt wird, die Wahl und erhält damit im neuen Gremium 9 von 45 Sitzen. Im bisher 43-köpfigen Gremium waren es vier gewesen. Das geht aus den Ergebnissen hervor, über die der Wahlvorstand in der Nacht zum Mittwoch informiert hat.

Auf Platz zwei landet demnach die Liste "Triple E" mit 1565 Stimmen. Auf Platz drei folgt bereits "Upgrade" – die Liste, die von der Gewerkschaft Verdi unterstützt wird – mit 1078 Stimmen und 6 Sitzen im neuen Gremium. Auch "Upgrade" hatte bisher vier Sitze gehabt. Damit erhalten die beiden DGB-Gewerkschaften nun 15 von 45 Sitzen – und damit genau ein Drittel.

Im Vorfeld der Wahl hatte mancher Beobachter den gewerkschaftsnahen Listen bereits deutliche Zugewinne und bis zu einem Drittel der nun 45 Sitze zugetraut. Begründet wurde das zum einen damit, dass sich ein Teil der SAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einer Umfrage der IG Metall unzufrieden gezeigt hatte mit dem eigenen Gehalt; zum anderen mit einem aufsehenerregenden Skandal im vergangenen Jahr, den zwei Mitglieder des Betriebsrats ausgelöst hatten und der zu Gerichtsprozessen, Rücktritten und Kündigungen führte.

2018 hatten 46 Prozent der 1757 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei dieser Wahl waren es 43 Prozent der gut 21.600 Wahlberechtigten.

Stärkste Liste wurde bei der zurückliegenden Wahl mit elf Sitzen "Für Dich stark" – die Liste, über die die beiden Betriebsratsmitglieder ins Gremium einzogen, die im vergangenen Jahr das Unternehmen nach Skandalen verließen. Im neuen Betriebsrat wird sie der Mittelung nach nicht vertreten sein. Die zweitstärkste Fraktion wurde damals "Mut" mit acht Sitzen. Sie kommt nun noch auf einen Sitz.

Bei der Betriebsratswahl der SAP Landesgesellschaft Deutschland (LGD) hatten zuvor die gewerkschaftsnahen Listen zwar deutlich zugelegt, ein "Gewerkschaftsruck" blieb dort jedoch aus. In der Arbeitnehmervertretung werden künftig sieben der 31 Sitze von den Listen Upgrade (Verdi; vier Sitze, vormals drei) und Pro Mitbestimmung (IG Metall; drei Sitze, vormals einer) vertreten sein, wie das Gremium Ende März mitteilte. Der Deutsche Bankangestelltenverband (DBV), der ebenfalls den Gewerkschaften zugerechnet wird, verlor sein Mandat. Gewinner der Betriebsratswahl bei der Landesgesellschaft war die Liste "MUT in der LGD", die um drei auf elf Sitze zulegte. Dieser Liste gehört auch der aktuelle Vorsitzende des Gremiums, Dieter Mazic, an. Die SAP Landesgesellschaft Deutschland vertritt die Interessen von gut 5000 Beschäftigten, hauptsächlich aus den Bereichen Vertrieb und Beratung.