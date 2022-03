Von Barbara Klauß

Walldorf. Bei SAP steht der nächste Vorstandswechsel an: Der langjährige Finanzchef Luka Mucic verlässt das Unternehmen in einem Jahr, wie der Softwarekonzern am Freitagabend mitteilte. Mucic und der Aufsichtsrat haben sich demnach auf ein Ausscheiden des Finanzchefs zum 31. März 2023 geeinigt – "einvernehmlich", wie es in der Mitteilung heißt. Zu den Gründen äußerten sich die Walldorfer nicht. Mucic werde seine Tätigkeit als Finanzvorstand bis zu seinem Ausscheiden "in vollem Umfang" wahrnehmen, betonte SAP. Die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet worden.

Die Ankündigung, veröffentlicht am Freitag nach Börsenschluss, kommt überraschend. Und sie dürfte für Unruhe sorgen. Mucic, der aus der Region stammt, ist seit 26 Jahren im Konzern und seit neun Jahren Finanzvorstand – der dritte erst in der 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Vielen gilt er als Garant für Stabilität. Nach vielen Wechseln ist der 50-Jährige inzwischen der Dienstälteste im Vorstand. Keiner seiner Kollegen ist länger als vier Jahre im Amt.

Vor zwei Jahren erst war der Vertrag des Finanzchefs bis Ende März 2026 verlängert worden. Mucic sei ein erfahrener Finanzexperte, der im Konzern und bei Kunden hohes Ansehen und Vertrauen genieße, hatte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hasso Plattner, damals gesagt und die Vertragsverlängerung als "klares Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten" bezeichnet.

Nun dankte Plattner Mucic laut Mitteilung für sein Engagement. "Luka und sein Führungsteam waren ein Eckpfeiler der erfolgreichen Cloud-Transformation der SAP", erklärte der Aufsichtsratschef. Er sei sicher, dass sie "auch während der kommenden Übergangsphase weiterhin hervorragende Arbeit leisten werden.

SAP-Chef Christian Klein, der ebenfalls aus der Region stammt und – ähnlich wie Mucic – sein gesamtes bisheriges Berufsleben beim Walldorfer Softwarekonzern verbracht hat, bezeichnete Mucic am Freitag als "wunderbaren Mentor" während seiner gesamten Laufbahn im Konzern. "Sein Intellekt und seine Großzügigkeit, sein auf Grundsätzen beruhender Führungsstil und sein Einsatz für SAP und unsere Kunden waren nicht nur für mich persönlich ein enormer Gewinn, sondern auch für die von ihm geleiteten Teams, für unser Wachstum sowie unseren Erfolg als Unternehmen", fügte Klein hinzu.

An der Spitze von Europas größtem Softwarekonzern hatte es zuletzt etliche Veränderungen gegeben: Im Oktober 2019 trat der damalige Vorstandsvorsitzende Bill McDermott überraschend ab. Es folgte eine Doppelspitze aus Christian Klein und der US-Amerikanerin Jennifer Morgan, die den Posten jedoch nach einem halben Jahr wieder räumen musste. Im Mai 2020 schied zudem Personalvorstand Stefan Ries aus, obwohl sein Vertrag noch bis 2024 gelaufen wäre. Auch diese Ankündigung war überraschend gekommen, auch damals nannte SAP keine Gründe.

Die Suche nach einem Nachfolger dauerte, zwischenzeitlich sprang SAP-Chef Christian Klein selbst kommissarisch ein. Im September wurde dann bekannt, dass die Chefin von Microsoft in Deutschland, Sabine Bendiek, neue SAP-Arbeitsdirektorin werden sollte.

Ebenfalls im Februar 2020 hatte der Konzern angekündigt, die Zuständigkeiten neu zu verteilen und die Anzahl der Vorstände von acht auf sieben zu reduzieren. Im Zuge dessen verließ auch Vorstandsmitglied Michael Kleinemeier SAP. Im Januar 2021 ging die Irin Adaire Fox-Martin, die für die weltweiten Kundenbeziehungen zuständig war – auf eigenen Wunsch, wie es hieß. Ihr folgte der Australier Scott Russell. Zudem übernahm die US-Amerikanerin Julia White ein neues Ressort mit Schwerpunkt Marketing.

Der Vorstand der SAP

> Christian Klein (41): Chef seit 2019, im Vorstand seit 2018, Vertrag bis 2025

> Sabine Bendiek (56): Personal, im Vorstand seit 2021, Vertrag bis 2023

> Luka Mucic (50): Finanzen, im Vorstand seit 2014, Ausscheiden 2023

> Jürgen Müller (39): Technologie, im Vorstand seit 2019, Vertrag bis 2024

> Scott Russell (48): Kunden, Vorstand seit 2021, Vertrag bis 2024

> Thomas Saueressig (36): Produkte, Vorstand seit 2019, Vertrag bis 2025

> Julia White (48): Marketing, im Vorstand seit 2021, Vertrag bis 2024

Update: Sonntag, 20. März 2022, 19.45 Uhr