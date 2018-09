Von Daniel Bernock

Frankfurt/Mannheim. "Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung" - 80 Tage nach der Bundestagswahl steht immer noch nicht fest, in welcher Koalition das Land die nächsten vier Jahre regiert wird. Für Georg Müller, Chef der Mannheimer MVV, ist das zwar kein Grund für "Krisenstimmung", jedoch ist politische Unsicherheit gerade für die Energiebranche Gift. "Die Energie- und Klimapolitik braucht Impulse", sagte Müller am Dienstag in Frankfurt. Es gebe "große und kleine Baustellen".

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der MVV für das Geschäftsjahr 2017: Umsatz: 4 Milliarden Euro (-1%) Gewinn: 93 Millionen Euro (-2%) Mitarbeiter: 6062 (-112) davon in Mannheim: rund 2000 Dividende: 90 Cent (konstant)

So machte dem Mannheimer Energieversorger im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) zu schaffen, dass die Bundesregierung Bürgerwindparks bei der Vergabe von geförderten Ausschreibungen bevorzugte. Das führte dazu, dass die MVV-Töchter Juwi und Windwärts, Projektentwickler im Bereich Windenergie, bei den jüngsten Ausschreibungen leer ausgingen. Anders als die Firmen mussten die Bürger- und Genossenschaftsvorhaben keine Genehmigungen bei der Gebotsabgabe vorweisen. Das sei ein "Fehler im Design der Ausschreibungen", sagte Müller.

Es könne nicht sein, dass "Ideen für Projekte konkrete Projekte verdrängen". Durch diese vorschnelle Vergabe an Bürgerprojekte drohe ein Abbruch der Energiewende. Schließlich sei nicht klar, wann und ob überhaupt die Bürgerprojekte realisiert würden. Ab sofort sollten nur noch genehmigte Windprojekte für Ausschreibungen zugelassen werden.

Um diese "Fehlsteuerung" auszugleichen, fordert MVV im kommenden Jahr zusätzliche Ausschreibungen in Höhe von 1,5 Gigawatt. Diese sollten im Süden der Republik liegen - und nicht wie die Projekte in der Vergangenheit in Norddeutschland. Im Süden seien die Verbraucher, dort müsste auch der Strom erzeugt werden, das sei für die Netzstabilität wichtig. "Die Windkraft an Land bleibt eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende", sagte Müller.

Da Deutschland keinen Atomstrom und immer weniger Kohlestrom wolle, müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich gestärkt werden. Die verzögerte Regierungsbildung dürfe nicht dazu führen, dass dringend erforderliche Entscheidungen ausbleiben. Ungeachtet der politischen Rahmenbedingungen will die MVV ihr Engagement bei den erneuerbaren Energien ausbauen. In den nächsten zehn Jahren will der börsennotierte Konzern 10.000 Megawatt (MW) aus erneuerbaren Energien ans Netz bringen. Die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien soll verdoppelt werden. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierte MVV rund eine Million Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien, das sind rund 25 Prozent der Gesamterzeugung. Um diese Ziele zu erreichen, sollen in den nächsten Jahren drei Milliarden Euro investiert werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Mannheimer MVV ihre selbst gesteckten Ziele erreicht: Der Umsatz verharrte in etwa auf dem Rekordniveau des Vorjahres, der Gewinn ging wegen einer höhren Steuerbelastung leicht zurück. Mittlerweile stammen 35 Prozent des Gewinns laut MVV aus erneuerbaren Energien. Im neuen Geschäftsjahr sollen Umsatz und Gewinn leicht zulegen.

Die Dividende an die Aktionäre hält die MVV konstant bei 90 Cent je Aktie. Größter Aktionär der MVV ist die Stadt Mannheim, die 50,1 Prozent der Anteile hält - und sich über eine Dividendenrendite von rund vier Prozent freuen darf.

Zu der geplanten Anteils-Aufstockung des Konkurrenten EnBW von 22,5 auf 28,8 Prozent, die das Kartellamt prüft, wollte sich die MVV gestern nicht äußern. Man sei jedoch froh über den "starken Rückhalt der Stadt Mannheim", sagte Müller. Am Freitag will das Kartellamt die Entscheidung bekannt geben.