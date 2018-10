Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Von wegen Zukunftsangst und schlechte Laune: So positiv wie nie zuvor äußern sich die Bundesbürger in einer Umfrage im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) über ihre finanzielle Lage. Selbst der Ärger über die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat spürbar nachgelassen.

63 Prozent gaben in der Erhebung an, mit ihren persönlichen Finanzen zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Das sind vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und der höchste Wert seit Start dieser Studien im Jahr 2001. In der schlechtesten Phase vor gut zehn Jahren hatten nur rund 40 Prozent so viel Zufriedenheit bekundet. Umgekehrt lag der Anteil der Unzufriedenen damals bei 18 Prozent. Jetzt aber beschreiben nur noch acht Prozent ihre wirtschaftliche Situation als schlecht oder eher schlecht. Jeder Vierte rechnet sogar mit weiteren Verbesserungen für sich in den nächsten zwei Jahren. Für das Vermögensbarometer lässt der Sparkassenverband jedes Jahr etwa 2800 Menschen in ganz Deutschland rund um die Themen Sparen und Vermögensaufbau befragen.

Herr Schleweis, die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, doch die finanzielle Zufriedenheit der Deutschen steigt auf ein Rekordhoch. Wie ist das angesichts von Niedrigzinsen und Unsicherheit an den Märkten zu erklären?

Tatsache ist, es geht Deutschland im Großen und Ganzen gut. Die Wirtschaft boomt, der Arbeitsmarkt ist ausgelastet und die Reallöhne sind in letzter Zeit gestiegen - das kommt auch bei den Menschen an. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch, dass die Sorge, hart erarbeitetes und erspartes Geld zu verlieren, durchaus da ist. Mit steigenden Vermögen sagen immer mehr Menschen, dass sie sich und ihre Rücklagen durch die aktuellen politischen Kontroversen bedroht fühlen.

Es gibt große regionale Unterschiede, was die Zufriedenheit angeht. Hessen steht ganz oben, Brandenburg ganz unten - bleibt der Osten auf Dauer abgehängt?

Die Studie gibt das Empfinden der Menschen wieder, insofern bestätigt sie die Ergebnisse anderer Untersuchungen. Die Renten sind in Ostdeutschland immer noch niedriger als im Westen, für die Löhne gilt das in einigen Branchen ebenfalls. Daraus entsteht bei dem ein oder anderen offenbar der Eindruck, noch nicht auf dem gleichen Niveau wie die Menschen in einigen Regionen im Westen Deutschlands angekommen zu sein. Gleichzeitig sehen wir aber, dass auch in Ostdeutschland die Zuversicht kontinuierlich steigt. Das ist ein gutes Signal.

Angesichts der unsicheren politischen Lage machen sich offenbar immer mehr Anleger Sorgen um ihr Erspartes. Wie berechtigt sind die?

Die politischen Herausforderungen sind derzeit groß, wie lange nicht mehr: Brexit, Handelssanktionen und jetzt aktuell die Gefahr eines neuen Wettrüstens. Das führt den Menschen vor Augen, dass der erreichte Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist und dass man etwas dafür tun muss, um ihn zu erhalten. Die Deutschen wünschen sich stabile und sichere Geldanlagen sowie die Möglichkeit jederzeit an sie heranzukommen. Das können die Sparkassen ihnen bieten.

Je höher das Einkommen und Vermögen, desto größer sind die Sorgen um die Ersparnisbildung - ist das nicht eigentlich paradox?

Nicht unbedingt: Wer mehr hat, hat auch mehr Sorgen, es wieder zu verlieren, das bestätigt unsere Studie auf jeden Fall. Rund 21 Prozent der Befragten, die über 125.000 Euro auf der hohen Kante haben, fühlen sich und ihre Rücklagen durch die aktuellen politischen Herausforderungen bedroht. Über alle Vermögensklassen hinweg sind es dagegen nur zehn Prozent der Menschen, die sich Sorgen um ihr Erspartes wegen der politischen Entwicklungen machen.

Frauen bevorzugen laut der Umfrage anders als Männer stabile, aber weniger renditestarke Anlagen. Werden Sie am Ende Opfer der Inflation?

Das muss nicht sein. Für knapp die Hälfte der Frauen ist Sicherheit das wichtigste Kriterium bei der Geldanlage. Demgegenüber stehen eine niedrigere Erwerbsquote bei Frauen, oft geringere Arbeitszeiten oder die Tätigkeit in schlechter bezahlten Branchen. Für Frauen sind also zusätzliche Renten aus einer betrieblichen oder privaten Altersvorsorge besonders wichtig. Sie sollten entsprechende Beratungsangebote ihrer Hausbank nutzen und noch stärker darauf achten, Vermögen zu bilden. Mit welcher Geldanlage nicht nur der Inflationsausgleich, sondern auch der Vermögensaufbau gelingt, ist individuell unterschiedlich und kann nur in einem Beratungsgespräch optimal ermittelt werden.

Müsste die Bundesregierung nicht wieder mehr für die Vermögensbildung tun?

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass auch in Deutschland die Menschen ihre Sparanstrengungen erhöhen mussten, um ihr Vermögen nicht zu entwerten. Für den Staatshaushalt haben sich hingegen positive Effekte ergeben. Es wäre ein richtiges Signal, wenn die Bundesregierung diese positiven Haushaltseffekte zum Beispiel über Investitionen an die Bürger weiterreichen würde.

Wo bleiben angesichts der hohen Steuereinnahmen spürbare Entlastungen für die Menschen?

Die große Koalition hat signalisiert, dass die erwarteten steigenden Steuereinnahmen insbesondere zur Bekämpfung der kalten Progression eingesetzt werden sollten. Das ist ein guter, erster Schritt. Zudem muss nachhaltiges Wachstum generiert werden. Dafür ist ein Dreiklang aus Schuldenabbau, Entlastungen für die Bürger und Investitionen in die Wirtschaftsstruktur erforderlich. Diese Maßnahmen sind wichtig für die Beibehaltung einer robusten Sparkultur - mit stabilen Sparquoten und reellen Chancen für einen nachhaltigen Vermögensaufbau der Menschen in Deutschland.