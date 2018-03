Stuttgart. (dpa-lsw) Wegen voller Auftragsbücher und einer guten Stimmung in den Unternehmen wächst die Südwestwirtschaft nach Erwartungen des Statistischen Landesamtes stärker als bislang angenommen. Die Experten wollen ihre Prognose für das laufende Jahr anheben - bislang waren sie von einem preisbereinigten Zuwachs von 1,75 Prozent ausgegangen, hieß es am Freitag in Stuttgart. Konkrete Zahlen sollen erst im Dezember vorliegen. Preisbereinigt bedeutet, dass Einflüsse wie die Inflation herausgerechnet werden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das Bruttoinlandsprodukt für Baden-Württemberg des ersten Halbjahres 2017 preisbereinigt um 2,1 Prozent gestiegen.