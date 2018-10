Frankfurt/Mannheim. (dbe) Keine guten Nachrichten für die GE-Beschäftigten in Mannheim. Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will laut einem Medienbericht rund 1000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Wie die IG Metall Mannheim am Mittwoch mitteilte, sollen am Donnerstag um 11 Uhr die Mitarbeiter über die neuesten Pläne informiert werden. Nach Informationen der RNZ sind schlechte Nachrichten für den Standort zu erwarten. Bereits im vergangenen Jahr hatte der US-Konzern in Mannheim rund 1000 Mitarbeiter abgebaut. Der traditionsreiche ehemalige Alstom-Standort steht damit vor einer ungewissen Zukunft.

Ein Sprecher von GE wollte die Pläne am Mittwoch nicht bestätigen, kündigte aber eine Mitteilung für den heutigen Donnerstag an. GE beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben an mehr als 50 Standorten rund 10.000 Mitarbeiter.