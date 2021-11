Von Matthias Kros

Heidelberg. Nach dem groß angelegten Hackerangriff auf die Heidelberger SRH, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Mannheim noch keine konkreten Hinweise auf die Täter. Man führe derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, sagte die Erste Staatsanwältin Isa Böhmer auf Anfrage. Dabei gehe man dem Verdacht einer Erpressung nach. Eine Sprecherin des ermittelnden Landeskriminalamts in Stuttgart wollte mit Verweis auf das laufende Verfahren zu möglichen Fortschritten nichts sagen. Auch ein SRH-Sprecher hatte keine Neuigkeiten zum Ermittlungsstand parat.

Das Eindringen der Hacker bei SRH war Mitte September entdeckt worden. Offenbar hatten Kriminelle die Systeme mit Schadsoftware verseucht und versucht, ein Lösegeld zu erpressen. Zudem waren auch einige Dateien kopiert und im Darknet teilweise veröffentlicht worden. Neben der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Landeskriminalamt ist deshalb inzwischen auch der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg mit dem Fall befasst.

Eine schwierige Suche nach den Tätern ist bei Hackerangriffen nicht ungewöhnlich. In einem Interview mit der RNZ hatte der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht Thomas Kolb von der Mannheimer Kanzlei Kolb, Blickhan + Partner kürzlich gesagt, dass die Chance, einen Täter zu erwischen, "praktisch gleich null" sei. Die Hacker arbeiteten meist hochprofessionell und hätten alles minutiös durchgeplant.

Immerhin scheint sich die Situation bei der SRH langsam zu stabilisieren: "Wir sind bei der Wiederherstellung auf der Zielgeraden", sagte ein Sprecher am Donnerstag. "Unsere zentralen Nutzerverwaltungssysteme und Kern-Applikationen laufen wieder, Netzwerke sind mit Ausnahme von Kleinststandorten wieder aufgebaut". Rund 90 Prozent der mehr als 10.000 PCs seien wiederhergestellt und "gehärtet", bei den 1800 Servern läge man bei über 80 Prozent. "Es verbleiben noch Systeme, auf denen etwas weniger geschäftskritische Applikationen laufen". Alles in allem sei der Prozess natürlich zeit- und arbeitsintensiv, "aber wir kommen sehr gut voran", so der Sprecher. SRH sei es nach wie vor sehr wichtig, die eigene IT-Infrastruktur sauber wiederherzustellen und dabei nicht überhastet vorzugehen.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 21.13 Uhr

Datenschützer untersuchen Hackerangriff

Heidelberg. Der groß angelegte Hackerangriff auf die Heidelberger SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, beschäftigt nicht nur das Landeskriminalamt, sondern auch den Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. "Die Verantwortlichen sind mit uns in Kontakt getreten", sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag auf RNZ-Anfrage. "Wir sind derzeit mit ihnen im Gespräch und mit der Aufarbeitung des Sachverhalts befasst." Ziel sei es, den Schaden für betroffene Personen und für die Betriebe gering zu halten und künftig die Datensicherheit zu verbessern.

Das Eindringen der Hacker bei SRH war Mitte September entdeckt worden. Offenbar hatten Kriminelle die Systeme mit Schadsoftware verseucht und versucht, ein Lösegeld zu erpressen. Zudem waren auch einige Dateien kopiert und im Darknet teilweise veröffentlicht worden. In "sehr wenigen Einzelfällen" seien auch personenbezogene Daten in den veröffentlichten Dokumenten enthalten gewesen, hatte SRH eingeräumt. Das könne etwa eine Kopie des Personalausweises sein. "Nach Durchsicht der bis dato veröffentlichten Dateien informieren wir darüber, dass die SRH Holding in einem Fall hiervon betroffen ist", hatte es geheißen. Für den betroffenen Mitarbeiter seien entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet worden.

Die Folgen des Hackerangriffs sind dabei noch immer spürbar. Auf der Internetseite der SRH Hochschule Heidelberg heißt es nach wie vor, man sei "wegen eines Cyberangriffs nur eingeschränkt erreichbar"; die Studierenden werden nach wie vor mit Notfall-Telefonnummern versorgt.

Man sei aber auf einem guten Weg, sagte ein Sprecher Anfang der Woche auf Anfrage. "Wir haben zentrale Nutzerverwaltungssysteme und Applikationen wiederhergestellt, Netzwerke neu aufgebaut, PCs und Notebooks anschlussfähig gemacht und befinden uns noch in der Wiederherstellung aller zentralen Serverressourcen", sagte er. Die Kernsysteme seien wieder angefahren, aktuell stünden Schnittstellenprogramme und weitere unterstützende Systeme im Fokus. Der Großteil der Beschäftigten könne auch wieder E-Mails empfangen und senden.

Unterdessen ist auch der Autozulieferer Eberspächer Ziel eines Cyberangriffs geworden. "Unser Team arbeitet gemeinsam mit externen Cyber-Security-Spezialisten mit Hochdruck daran, die Gefährdung zu beseitigen und den Normalbetrieb wiederherzustellen", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart sagte der dpa, es werde wegen des Verdachts der Computersabotage und der versuchten Erpressung ermittelt. Eberspächer beschäftigt weltweit an 80 Standorten – davon elf in Deutschland – rund 9900 Mitarbeiter.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 21.14 Uhr

Datenverlust bei Hackerangriff

Heidelberg. Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf die Heidelberger SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, sind offenbar auch sensible Daten verloren gegangen. "Wir wissen mittlerweile, dass die Hacker einige Dateien kopiert und im Darknet teilweise veröffentlicht haben", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstagabend in Heidelberg. Die Datenmenge sei aber vergleichsweise gering gewesen. Die zuständigen Datenschutz-Behörden würden von der SRH laufend informiert.

Aktuell sei man dabei, diese Dateien zu sichten. "Nach einer ersten Durchsicht von Dateinamen sind in sehr wenigen Einzelfällen auch personenbezogene Daten darunter", sagte er. Auf die betroffenen Personen werde man nun umgehend persönlich zugehen und sie beim Ergreifen entsprechender Schutzmaßnahmen unterstützen.

Das Eindringen der Hacker in die SRH-Systeme war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf Emails und Laufwerke zugreifen konnten. Seiher ist die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen nur begrenzt möglich. Wegen des Cyberangriffs sei man "momentan nur eingeschränkt erreichbar", hieß es auch am Dienstag noch auf der Website des Unternehmens. Studierende werden dort mit verschiedenen Email-Notfalladressen versorgt. Der Betrieb in Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren war aber wohl zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Offenbar hatten Kriminelle die SRH-Systeme mit Schadsoftware verseucht und versucht, ein Lösegeld zu erpressen. "Den Forderungen der Hacker werden wir nicht nachkommen", sagte der Sprecher am Dienstag erneut. Auch hier habe man die zuständigen Behörden wie das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Sprecher gesagt, dass es gelungen sei, die Systeme aus eigener Kraft zu bereinigen. Inzwischen fährt das Heidelberger Unternehmen die Systeme kontrolliert wieder hoch: "Die Wiederherstellung der IT-Infrastruktur verläuft reibungslos und nach Plan; wir machen sehr gute Fortschritte und sind sehr zuversichtlich, dass wir gemäß unserem Zeitplan unsere Betriebsfähigkeit aus eigener Kraft in wenigen Tagen wiederherstellen können", fasste er am Dienstag den aktuellen Status zusammen.

Nach wie vor gelte dabei die Prämisse "Sicherheit vor Zeit", "das heißt, wir fahren unsere Systeme schrittweise und strikt nach Prioritäten wieder hoch." Die Folgen des Hackerangriffs könnten dadurch in einigen Bereichen noch einige Wochen nachwirken.

Die SRH-Holding mit Sitz in Heidelberg beschäftigt eigenen Angaben zufolge fast 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 20.57 Uhr

Hacker scheiterten mit Erpressungsversuch

Heidelberg. Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf die Heidelberger SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, haben die Täter offenbar versucht, ein Lösegeld zu erpressen. "Der Angriff auf uns mit Schadsoftware wurde von Profis durchgeführt, die ein wirtschaftliches Interesse verfolgen", bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage. Allerdings sind sie damit offenbar gescheitert. Die Forderungen stünden für SRH überhaupt nicht im Fokus, betonte der Sprecher. "Wir konnten aus eigener Kraft unsere Systeme bereinigen und konzentrieren uns aktuell voll und ganz darauf, unsere IT-Infrastruktur wiederherzustellen."

Gleichzeitig habe man "wie bei jeder Straftat üblich, selbstverständlich die entsprechenden Behörden wie etwa das Landeskriminalamt informiert und stehen mit ihnen im Austausch", so der Sprecher. Mitte der Woche hatte auch eine Sprecherin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg in Stuttgart bestätigt, dass ihre Behörde das Ermittlungsverfahren führe. Fragen zu möglichen Geld-Forderungen der Täter hatte sie aber mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantwortet. Erpressungsversuche sind bei Hackerangriffen üblich. Kriminelle blockieren dabei die Daten oder Systeme von Unternehmen und geben sie nur gegen ein Lösegeld wieder frei.

Das Eindringen der Hacker in die SRH-Systeme war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf Emails und Laufwerke zugreifen konnten. Seiher ist die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen nur begrenzt möglich. Wegen des Cyberangriffs sei man "momentan nur eingeschränkt erreichbar", hieß es auch am Freitag noch auf der Website des Unternehmens. Studierende werden dort mit verschiedenen Email-Notfalladressen versorgt.

Nach jetzigem Stand werde man schrittweise ab Mitte der kommenden Woche wieder online gehen können, sagte der Sprecher weiter. Die Folgen des Hackerangriffs werden vermutlich aber noch lange nachwirken. "Wir gehen strikt nach Prioritäten vor; deshalb werden wir manche Systeme sehr zeitnah wieder anfahren, bei anderen, weniger wichtigen, kann es möglicherweise noch einige Wochen dauern", so der Sprecher. Dabei gelte die Prämisse "Sicherheit vor Zeit": "Grob gesagt führen wir nach jedem größeren Arbeitsschritt einen Sicherheitscheck durch, bevor wir mit dem nächsten Schritt fortfahren", erklärte er. "Das mag uns insgesamt mehr Zeit kosten, aber wir nehmen uns diese Zeit, da wir so sicherstellen können, dass die gesamte Infrastruktur zu 100 Prozent gesäubert ist und wir einen neuen Befall ausschließen können."

Der Sprecher betonte noch einmal, dass der Betrieb in Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. "Die Versorgung unserer Patienten war und ist gesichert. In unseren Kliniken sind fast keine Schäden entstanden, und die meisten internen IT-Systeme laufen", sagte er. Dennoch habe das Kappen der Kommunikationsverbindungen nach außen gewisse Einschränkungen im Betrieb mit sich gebracht. "Aber auch hier sind wir auf einem sehr guten Weg."

Ziel der Attacke waren ohnehin eher die Bildungseinrichtungen und Hochschulen der SRH. Doch auch hier mache man "gute Fortschritte". Und vor allem gelte: "Prüfungsleistungen etwa von Studierenden sind erhalten". Ab Ende der nächsten Woche dürften dann den meisten Nutzern auch die gewohnten E-Mail-System wieder zur Verfügung stehen.

Die SRH-Holding mit Sitz in Heidelberg beschäftigt eigenen Angaben zufolge fast 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 19 Uhr

Landeskriminalamt ermittelt nach Hackerangriff auf SRH

Die IT-Probleme des Betreibers von Krankenhäusern und Hochschulen dauern an, hinterlassen aber wohl keine bleibenden Schäden.

Heidelberg. Der Hackerangriff auf die Heidelberger SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, beschäftigt inzwischen auch das Landeskriminalamt in Stuttgart. "Ich kann bestätigen, dass das Landeskriminalamt Baden-Württemberg das Ermittlungsverfahren führt", sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Behörde in der Landeshauptstadt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könne sie weitere Fragen nicht beantworten. Hinter Hackerangriffen stecken oftmals Kriminelle, die Daten oder Systeme von Unternehmen blockieren und anschließend Lösegeld erpressen. Ob auch von der SRH solche Zahlungen verlangt werden, wollte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch nicht sagen.

Er bestätigte aber, dass die Auswirkungen auch zehn Tage nach der Attacke noch spürbar sind. "Die IT-Infrastruktur wird derzeit wieder hergestellt, das wird sicher noch einige Tage dauern", sagte er. "Einen genauen Zeitraum können wir momentan nicht nennen." Der Sprecher hatte aber auch eine gute Nachricht parat: So wisse man inzwischen, dass der Cyberangriff im SRH-System keine bleiben Schäden hinterlassen werde. Das dürfte die Kosten der Attacke mindern, über deren Höhe der Sprecher am Mittwoch nicht spekulieren wollte. Auch konnte er nichts darüber sagen, ob möglicherweise sensible Daten abgeflossen sind.

Das Eindringen der Hacker war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf Emails und Laufwerke zugreifen konnten. Seiher ist die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen nur begrenzt möglich. Wegen des Cyberangriffs sei man "momentan nur eingeschränkt erreichbar", heißt es aktuell auf der Website des Unternehmens. Studierende werden dort mit verschiedenen Email-Notfalladressen versorgt.

Ziel der Attacke seien die Bildungseinrichtungen und Hochschulen der SRH gewesen, die Kliniken hätten nicht im Fokus gestanden, sagte der Sprecher am Mittwoch noch einmal. Mit internen Kommunikationskanälen habe man sich aber gut behelfen können. Der Betrieb in Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Allerdings muss in den Kliniken des Unternehmens offline gearbeitet werden, das heißt die Patientendokumentation wird vorsorglich nicht digital, sondern schriftlich erledigt, Absprachen am Telefon gemacht.

Die SRH-Holding mit Sitz in Heidelberg beschäftigt eigenen Angaben zufolge fast 17 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Hackerangriffe haben in Deutschland zuletzt zugenommen – zum Einfallstor entwickelten sich dabei auch die in der Corona-Pandemie rasch eingerichteten Heimarbeitsplätze der Mitarbeiter. Durch Diebstahl, Spionage und Sabotage entsteht der deutschen Wirtschaft laut einer aktuellen Studie des Fachverbands Bitkom jährlich ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro. In den Jahren 2020 und 2021 waren fast neun von zehn Unternehmen von Angriffen betroffen.

Auch in der Region ist SRH nicht der erste Fall: Im vergangenen Jahr habe es bei Roche einen Angriff auf die Verfügbarkeit der Internetverbindung am Standort Mannheim gegeben, sagte eine Sprecherin auf Anfrage am Mittwoch. "Mit der Folge, dass über einen Zeitraum von wenigen Stunden der Zugang ins Internet für die Mitarbeitenden im Werk stark eingeschränkt war". Es sei aber nicht dazu gekommen, dass unerlaubt auf Daten und Systeme zugegriffen wurde oder dass Daten verloren gingen. Auch seien keine Forderungen gestellt worden.

Überaus wachsam ist auch der größte Arbeitgeber der Region, die BASF in Ludwigshafen: "Wir stellen fest, dass täglich Versuche unternommen werden, unberechtigt auf Systeme und Daten zuzugreifen", erklärte eine Sprecherin. Die Bedrohungslage habe sich in den letzten Jahren verändert, da die Angreifer mittlerweile besser organisiert seien, ausgefeiltere Technologien verwendeten und über zunehmende Ressourcen verfügten. "Aufgrund des stetig steigenden Reifegrads der Attacken baut BASF kontinuierlich ihre Cyber Security Defense-Fähigkeiten weiter aus."

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 19.20 Uhr

Cyberattacke auf SRH-Stiftung - Kliniken weiter offline

Derzeit werde die IT-Infrastruktur wiederhergestellt, sagte ein Sprecher. Vor zehn Tagen konnten Mitarbeiter nicht mehr auf E-Mails und Laufwerke zugreifen.

Heidelberg. (dpa) Fast zehn Tage nach einer Cyberattacke auf die SRH Holding sind von ihr betriebene Kliniken im Südwesten immer noch vom Netz. "Die IT-Infrastruktur wird derzeit wieder hergestellt, das wird sicher noch einige Tage dauern", sagte ein Sprecher am Dienstag. "Einen genauen Zeitraum können wir aber nicht nennen." Der Cyberangriff war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf E-Mails und Laufwerke zugreifen konnten.

Ob Daten abgeflossen sind - "dazu kann ich nichts sagen", erklärte der Sprecher. Auch wer hinter der Attacke steckt und wie viel der Angriff die Holding kosten wird, stehe noch nicht fest. "Wichtig ist für uns, die Systeme wiederherzustellen und dass kein Schaden zurückbleibt", sagte der Sprecher. Ziel der Attacke seien die Bildungseinrichtungen und Hochschulen der SRH gewesen, die Kliniken hätten nicht im Fokus gestanden, wie es weiter hieß.

Mit internen Kommunikationskanälen habe man sich aber gut behelfen können. Der Betrieb in Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Die SRH hat im Südwesten unter anderem Standorte in Karlsbad, Dobel, Waldbronn, Sigmaringen und Bad Herrenalb.

Die SRH-Holding mit Sitz in Heidelberg beschäftigt eigenen Angaben zufolge fast 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Update: Dienstag, 28. September 2021, 15.18 Uhr

Hackerangriff auf SRH dauert an

Die Einrichtungen wurden vorsorglich vom Netz genommen. Die Kommunikation ist derzeit stark eingeschränkt. Vor allem Bildungseinrichtungen sind von der Attacke betroffen.

Heidelberg. (kla) Der Cyberangriff, dem die Heidelberger SRH Holding seit vergangenem Wochenende ausgesetzt ist, dauerte einem Unternehmenssprecher zufolge am Freitag an. Noch seien Kolleginnen und Kollegen aus der IT sowie externe Experten damit beschäftigt, die IT-Systeme wieder herzustellen, teilte er am Freitag Vormittag auf Anfrage mit. "Ich gehe aktuell davon aus, dass wir noch einige Tage benötigen werden, bis die volle Betriebsfähigkeit wieder hergestellt ist", erklärte er. Auch zu Täter oder Motiv könne er leider noch nichts sagen.

Am vergangenen Wochenende war die IT-Infrastruktur der SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, gezielt mit einer Schadsoftware infiltriert worden. In Folge des Angriffs wurden Einrichtungen vorsorglich vom Netz genommen, die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen ist stark eingeschränkt.

Update: Freitag, 24. September 2021, 19.45 Uhr

Cyberangriff auf Heidelberger SRH

Die Einrichtungen wurden vorsorglich vom Netz genommen. Die Kommunikation ist derzeit stark eingeschränkt. Vor allem Bildungseinrichtungen sind von der Attacke betroffen.

Heidelberg. Die SRH Holding, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das hat ein Unternehmenssprecher am Mittwochvormittag bestätigt. Demnach wurde die IT-Infrastruktur am vergangenen Wochenende gezielt mit einer Schadsoftware infiltriert. Noch sei unklar, wer hinter der Attacke stecke und welches Ziel die Unbekannten damit verfolgten, so der Sprecher. Auch wie und an welcher Stelle die Schadsoftware ins System kam, wird noch erforscht.

In Folge des Angriffs wurden Einrichtungen den Angaben nach vorsorglich vom Netz genommen, die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen ist stark eingeschränkt. So kommen etwa E-Mails derzeit nicht den Empfängern an, auch beim Telefonieren gibt es Probleme. Wegen des Cyberangriffs sei man "momentan nur eingeschränkt erreichbar", heißt es etwa auf der Website der Einrichtung. "Wir sind aber weiterhin für euch da", teilt die Hochschule dort mit und führt Telefonnummern des Studierendenservice und von Studienberatern auf.

Die SRH mit Sitz in Heidelberg beschäftigt eigenen Angaben zufolge mehr als 16.000 Mitarbeiter und machte 2019 einen Umsatz in Höhe von 1093 Millionen Euro. Zur Holding gehören 46 Tochterunternehmen im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen, darunter in der Region die Stephen-Hawking-Schule (SHS) in Neckargemünd, die SRH Hochschule Heidelberg, das Kurpfalzkrankenhaus in Heidelberg und das Gesundheitszentrum Bad Wimpfen.

Von dem Cyberangriff seien nach derzeitigem Kenntnisstand vor allem Hochschul- und andere Bildungseinrichtungen der SRH betroffen, so der Unternehmenssprecher. "Prüfungsleistungen beispielsweise sind aber erhalten", fügte er hinzu. Die Akut- und Rehakliniken der SRH hätten nicht im Fokus der Cyberattacke gestanden. "Allerdings mussten auch hier zur Vorsorge Systeme vom Netz genommen werden", so der Sprecher.

In den Kliniken des Unternehmens etwa wird seit dem Cyberangriff offline gearbeitet, die Patientendokumentation wird schriftlich erledigt, Absprachen am Telefon gemacht. Dass alle medizinischen Bereiche ihre Arbeit derzeit ohne IT-Unterstützung ausführen müssten, beeinträchtige zwar momentan die Arbeitseffizienz, nicht aber die Qualität der Leistung an den Patientinnen und Patienten, erklärte der Sprecher.

Derzeit werde konzentriert an der Wiederherstellung der IT-Systeme gearbeitet, versicherte er – auch mit Hilfe externer Experten. Im Moment geht die SRH dem Sprecher zufolge davon aus, dass die wesentlichen Systeme wiederherstellbar sind und man zeitnah wieder in den normalen Betriebsmodus gehen könne. Allerdings, fügte er hinzu: "Der genaue Zeitraum bis zur vollen Betriebsfähigkeit kann derweil nicht gesichert angegeben werden."

Cyberangriffe sind ein wachsendes Problem für Wirtschaftsunternehmen, das Experten zufolge in der Corona-Krise noch verschärft worden ist. In dieser Zeit hätten kriminelle Hacker immer häufiger Firmen angegriffen, um Lösegelder zu erpressen, teilte das Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) kürzlich mit. Dabei sei häufig die Arbeit im Homeoffice und die Nutzung privater Hard- und Software als Schwachstelle identifiziert worden.

Die Forscher befragten zwischen Juli und September 2020 Vertreter von rund 600 Firmen. 60 Prozent von ihnen gab der Studie zufolge an, dass sie innerhalb eines Jahres auf mindestens einen Cyberangriff reagieren mussten. Automatisch abgewehrte Angriffe, durch eine Firewall etwa, sind nicht enthalten. In 85 Prozent der Fälle konnten die Cyberkriminellen in einem frühen Versuchsstadium gestoppt werden.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 19.30 Uhr