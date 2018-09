Von Klaus Pfenning

Heidelberg. Unangefochten die Nummer 1 ist wie schon in den Vorjahren das Weingut Seeger in Leimen, dem die Verkoster erneut fünf Sterne und damit das Prädikat "Weltklasse" verliehen. Im Anbaugebiet Baden können sich nur sechs Erzeuger mit dieser Wertung schmücken, mit Ausnahme von Seeger liegen deren Weinberge allesamt im deutlich südlicheren Breisgau und am Kaiserstuhl. Charakterkopf Thomas Seeger, der seine ersten Weine vor mehr als 30 Jahren ausbaute, glänzt sowohl mit seinen weißen als auch mit seinen roten Gewächsen.

1248 Seiten, 13 Regionen, 940 Weingüter, 10.950 Weine - der "Eichelmann" gilt als Deutschlands umfassendster und zugleich kritischster Weinführer. Gestern stellte der in Heidelberg lebende Verleger Gerhard Eichelmann in Mannheim die neueste Ausgabe seines seit nunmehr 18 Jahren erscheinenden Standardwerks vor. Bei der Auswahl der Weine lag das Augenmerk der Jury auf der gesamten Kollektion der Weingüter und nicht auf einzelnen Spitzenweinen. "In Deutschland gibt es eine Reihe von Weltklasseweinen, die im internationalen Vergleich noch immer recht preiswert sind", so Eichelmann. Die aber stehen nicht zwangsläufig im Mittelpunkt des Buches. "Es sind auch die sehr guten Gutsweine, die man gerne trinkt - und die findet man in Deutschland zuhauf." Kritische Worte fand der Verleger für die Bewertungspraxis mancher Weinverkoster und deren geradezu inflationäre Verwendung von Bestnoten. International wird meist ein 100-Punkte-Schema verwendet, ab 90 Punkten gilt ein Wein als "hervorragend". Bei manchen Verkostern fange die Bewertung offensichtlich erst bei 90 Punkten an. Bei Discountern stünden Weine mit "93 Kritikerpunkten" im Regal, ohne dass der Konsument erkennen könne, wer der Kritiker sei. Dies sei eine Verwässerung, die das gesamte System in Frage stelle. "Aufsteiger des Jahres" ist Matthias Gaul aus dem pfälzischen Grünstadt-Asselheim, der "Jahr für Jahr an Details feilt und immer eigenständigere, feinere Weine erzeugt". Für die beste Weißweinkollektion wurde das Weingut Kühling-Gillot aus dem rheinhessischen Bodenheim ausgezeichnet, für die beste Rotweinkollektion Benedikt Baltes aus Klingenberg am Main und damit aus Franken. Die beste edelsüße Kollektion stammt vom Weingut Fritz Haag aus Brauneberg an der Mosel. Die Wahl zum "Weinklassiker des Jahres" fiel auf die Lage "Ungeheuer" im Pfälzer Weinörtchen Forst, präsentiert wurde daraus ein Riesling Großes Gewächs des Weinguts Georg Mosbacher. Für sein Lebenswerk geehrt wurde Hermann Dörflinger aus dem Markgräflerland.

Für nicht weniger als 15 von ihnen bekam der Leimener mindestens 90 von maximal 100 Punkten und damit ein "Hervorragend". Eichelmann ist bekannt dafür, mit seiner Punktvergabe eher zurückhaltend und keineswegs inflationär umzugehen. Seegers Großes Gewächs aus der Parzelle Oberklamm wurde als einer der besten Weißburgunder im ganzen Land bewertet. Das Gleiche gilt für den Sauvignon Blanc "R" aus dem Leimener Herrenberg und für den aus dem Gewann Spermen stammenden Blaufränkischen.

Wenige Kilometer weiter nördlich hat auch wieder ein Erzeuger aus Heidelberg den Weg in den Eichelmann gefunden: Das Weingut Hans Winter aus der - nomen est omen - Weingasse in Rohrbach. "Die neue Kollektion ist bestechend gleichmäßig", schreiben die Juroren. Die Belohnung dafür: zwei Sterne für einen "Guten Erzeuger".

Nördlich von Heidelberg, in der Weinbaustadt Schriesheim, dürfen sich zwei kleine Weinbaubetriebe über diese Auszeichnung freuen: Georg Bielig und Matthias Schmidt vom Weingut Rosenhof. "Georg Bielig steigert sich weiter", heißt es im Eichelmann. "Das Basisprogramm ist tadellos, daneben beweist der Schriesheimer auch immer wieder Mut zum Außergewöhnlichen." Beispielsweise zu einem im Barriquefass ausgebauten Silvaner. Matthias Schmidt, im vergangenen Jahr die Entdeckung an der Badischen Bergstraße, konnte sein Niveau halten. Einen Stern ("Überdurchschnittlicher, zuverlässiger Erzeuger") gab es für Max Jäck, der erst vor drei Jahren mit der Übernahme von zwei Hektar Rebfläche aus dem elterlichen Betrieb gestartet war. "Zum Debüt im vergangenen Jahr hatte Max Jäck ordentliche Weine vorgestellt", schreibt Eichelmann. "Das ist auch in diesem Jahr der Fall, dazu kommen einige Weine, die bereits das Prädikat ‚sehr gut‘ verdienen."

Sehr gute Tropfen wachsen auch südlich von Wiesloch. Das gilt vor allem für die Erzeugnisse des Wein- und Sektguts Bernd Hummel in Malsch, das seit gut einem Jahr von Daniel Rhein geführt wird. Spitzenwerte gibt es vor allem für die "mächtigen, vielschichtigen und dichten" Auslesen von Spätburgunder und Lemberger. Eichelmann vergab dafür drei Sterne plus (drei: sehr gut, vier: hervorragend). Ebenfalls in Malsch zuhause ist das Weingut Bös, das auf einem Drittel seiner 19 Hektar Rebfläche Spätburgunder anbaut. Ihr Urteil: wie im Vorjahr ein Stern plus.

Spannend ist die Entwicklung im Kraichgau. Lange Jahre waren hier die beiden Schwesterweingüter Heitlinger und Burg Ravensburg führend, die mit zusammen 116 Hektar Anbaufläche der mit Abstand größte Erzeuger der Region sind. Die Weine beider Güter werden in Östringen-Tiefenbach unter Leitung desselben Kellermeisters ausgebaut. Ihre Qualität konnten sie auch diesmal wieder halten (Burg Ravensburg drei Sterne plus, Heitlinger drei).

Ihnen dicht auf den Fersen ist jedoch der Kraichgau-Aufsteiger schlechthin: Philipp Plag aus Kürnbach, hart an der Grenze zum Württembergischen. "Im vergangenen Jahr hatten wir bereits einen Aufwärtstrend festgestellt", schreibt Eichelmann, "in diesem Jahr setzt Philipp Plag noch einen drauf, zeigt eine herausragende Rotwein-Kollektion. Spätburgunder, Lemberger, aber auch Syrah und Cuvée müssen keinen Vergleich scheuen." Lohn der Mühe: drei Sterne plus.

Dass selbst sehr kleine Weingüter sehr guten Wein produzieren können, beweisen Sina und Marius Schiele in Rauenberg. Auf gerade mal einem Hektar wachsen jeweils zur Hälfte rote und weiße Rebsorten, die auch nach dem überraschenden Tod von Seniorchef Frank Schiele überzeugen und im Eichelmann mit zwei Sternen plus bewertet werden. Achtmal so groß und mit zwei Sternen bewertet ist das Weingut Bosch in Kronau, das erneut mit einer überzeugenden Kollektion aufwarten konnte.

Im Kraichgau und auch an der Tauber finden sich zudem eine Reihe mindestens "überdurchschnittliche, zuverlässige Erzeuger": Gravino (Kürnbach) und Nägele (Sinsheim-Weiler) erhielten jeweils einen Stern mit einem Plus. Einen Stern gab es für die Weingüter Albert (St. Leon-Rot), Gmelin (Angelbachtal), Honold (Östringen), Klenert (Kraichtal), Zimmer (Östringen-Odenheim) sowie Strebel aus Lauda-Beckstein.