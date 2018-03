Stuttgart. (dpa/lsw) Der guten Konjunktur wegen haben die Kunden im vergangenen Jahr viel Geld zu den 51 Sparkassen im Land getragen. "Die Kundeneinlagen sind 2017 um 2,6 Prozent auf 133,6 Milliarden Euro gestiegen", sagte Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, am Mittwoch in Stuttgart. Angesichts der aktuellen Zinssituation stünden die hohen Zuwachsraten vor allem für das Vertrauen der Kunden in die Sicherheit der Institute.

Auch das Wertpapiergeschäft legte Schneider zufolge zu und erreichte mit einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro den höchsten Wert seit zehn Jahren. Dennoch bleiben Sparkassenkunden beim Anlegen konservativ; nur jeder siebte verfüge über ein Depot, und für die meisten von ihnen kämen Wertpapiere nur als Beimischung bei größeren Vermögen infrage. "Aktien sind kein Königsweg, die Situation auf den Märkten kann sich über Nacht ändern", betonte Schneider.

Einen Rekordwert erzielten die Sparkassen im vergangenen Jahr bei der Kreditvergabe: Sie verliehen 5,7 Milliarden Euro an ihre Kunden, womit das Kreditvolumen auf 124,4 Milliarden Euro stieg. Die Immobilienkredite legten zu, vor allem aber die Kreditvergabe an Unternehmen und Selbstständige sei gestiegen, was die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft belege, sagte Schneider. Die Anzahl der Sparkassen-Filialen im Land hat sich 2017 nochmals um 56 auf 2100 Filialen reduziert.

Die große Welle der Schließungen sei vorbei, sagte Schneider; man stehe zu der Verpflichtung, auch in der Fläche für die Kunden da zu sein. Und das, obwohl die Kunden ihre Bankgeschäfte längst online erledigten. "Die mit Abstand am meisten besuchte Filiale ist die Internetfiliale." Im Schnitt nutzten die Kunden 20 Mal im Monat die Sparkassen-App und zehnmal im Monat das Online-Banking. In die echte Filiale hingegen gingen sie durchschnittlich nur ein einziges Mal - im ganzen Jahr.