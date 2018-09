Mannheim. (dbe) Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub erweitert den Mannheimer Standort. Wie das Unternehmen am gestrigen Donnerstag mitteilte, sollen in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro in den Ausbau der Zentrale fließen. Geplant sei ein neues Bürogebäude sowie ein Hochregallager für Rohstoffe. Um das umzusetzen, hat Fuchs Petrolub zwei Grundstücke in direkter Nachbarschaft gekauft. Dadurch wächst die Fläche des Mannheimer Standorts um ein Viertel auf 135.000 Quadratmeter.

"Diese Erweiterung wird uns den dringend benötigten Raum für unser Wachstum hier in Mannheim geben", sagte Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Unternehmens laut Mitteilung. Nach Angaben einer Sprecherin sollen durch den Ausbau nicht unmittelbar neue Arbeitsplätze entstehen. Allerdings wolle die Firma in die neuen Kapazitäten "reinwachsen", seit Jahren steige die Zahl der Mitarbeiter in der Zentrale. Die rund 50 Millionen Euro sollen in den kommenden drei bis Jahren investiert werden.