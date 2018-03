Von Harald Berlinghof

Mannheim. Stefan Fuchs, Vorstandschef der Fuchs Petrolub SE in Mannheim, findet stets die passenden Worte, wenn es darum geht, wieder einmal Rekordzahlen zu verkünden. "Richtig zufrieden" ist man mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr des weltweit agierenden Schmierstoffkonzerns.

Der Umsatz ist um neun Prozent gestiegen und kratzt an der Marke von 2,5 Milliarden Euro und der Gewinn nach Steuern - auch dank steuerlicher Entlastungen durch die Trump-Regierung - stieg um 3,5 Prozent auf 269 Millionen Euro. Damit nicht genug.

Die Dividende soll im 16. Jahr in Folge gesteigert werden, wenn auch nur um zwei Cent auf 91 Cent je Vorzugsaktie. Und auch bei den Investitionen erreicht man einen Höhepunkt der Unternehmensgeschichte. 140 Millionen Euro sind 2018 weltweit für Investitionen vorgesehen. Im laufenden Jahr sollen in Mannheim 24 Millionen Euro in neue Lager- und Bürogebäude investiert werden und in einem Geländeankauf, denn auf dem Areal der bisherigen Mannheimer Werke ist kaum noch Platz dafür.

"Das starke organische Umsatzwachstum aus innerer Kraft verteilt sich auf alle drei Weltregionen, in denen wir tätig sind", so Fuchs. Dass das "profitable Wachstum" im Bereich des operativen Ergebnisses hinter dem Umsatzwachstum zurück geblieben ist, erklärt Dagmar Steinert, Finanzvorstand des Unternehmen, mit Rohstoff-Preissteigerungen, die man nur mit Zeitverzug an die Kunden weiter geben konnte.

Hintergrund > Schmierstoff zum Sprechen bringen. Man stelle sich eine bergige Landschaft vor. Über sie schrammt eine andere auf dem Kopf stehende Landschaft hinweg. Spitzen und Gipfel bleiben aneinander hängen, anderswo bleiben Abstände. Es knirscht, es hakt und verkeilt sich. Das ist die Realität unter dem Mikroskop, wenn zwei scheinbar glatte Flächen aneinander reiben. Ein [+] Lesen Sie mehr > Schmierstoff zum Sprechen bringen. Man stelle sich eine bergige Landschaft vor. Über sie schrammt eine andere auf dem Kopf stehende Landschaft hinweg. Spitzen und Gipfel bleiben aneinander hängen, anderswo bleiben Abstände. Es knirscht, es hakt und verkeilt sich. Das ist die Realität unter dem Mikroskop, wenn zwei scheinbar glatte Flächen aneinander reiben. Ein Schmierstoff füllt die Zwischenräume und "sieht" die vorhandenen Bedingungen, die kaum direkt messbar sind. Indem man den Schmierstoff mit Hilfe von Sensoren "sprechen" lässt, kann man indirekt auf seinen Zustand schließen. Der Schmierstoff teilt gewissermaßen seine Verfassung mit und damit kann ein Beobachter drohende Probleme frühzeitig erkennen und ihnen rechtzeitig begegnen. Das drohende Problem erreicht per Datenleitung Wartungstechniker, die gezielt Gegenmaßnahmen einleiten können. Die Digitalisierung bezeichnet Fuchs neben der wachsenden Elektromobilitität als Disruptionen der künftigen Geschäftsentwicklung, auf die man sich einstellen müsse. Disruption ist ein Prozess oder ein Umbruch bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell, ein Produkt oder ein ganzer Markt durch eine schnell wachsende Innovation abgelöst oder ersetzt wird.

Ein nennenswertes externes Wachstum durch Zukäufe wie in den Vorjahren hatte man 2017 nicht zu verzeichnen. Vor wenigen Wochen hatte Fuchs die kleine amerikanische Firma Fluidvision Technologies übernommen. "Das ist keine Firma mit großem Umsatz, aber sie bildet ein Puzzlestück, das gut in unsere Digitalisierungsstrategie passt", so Fuchs am Mittwoch. Die Firma konzentriert sich auf die Entwicklung sensorgestützter automatisierter Zustandsüberwachungssysteme für Prozessflüssigkeiten.

Die Auslastung der Werke in Mannheim ist hoch. Es wird weiterhin sechs Tage in der Woche rund um die Uhr gearbeitet, gelegentlich feiertags. Die Zahl der Mitarbeiter stieg weltweit um 159 auf 5190. In Mannheim stieg die Zahl der Beschäftigten um 47 auf 888.