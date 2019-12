Wünscht sich mehr Frauen in MINT-Berufen: Annette Green. Foto: Hentschel

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Es ist nicht immer leicht, als Frau in der Softwareindustrie, erklärt Annette Green. Seit gut einem Jahr leitet die 56-Jährige von Heidelberg aus die Geschäfte von SAS im deutschsprachigen Raum. Und sie wünscht sich viel mehr Frauen in dieser Branche, wie sie im RNZ-Interview sagt – schon, damit weniger Fehler in die lernenden Systeme der künstlichen Intelligenz gelangen.

Frau Green, wenn man sich mit SAS beschäftigt, landet man schnell beim Thema KI, also künstliche Intelligenz.

Ja, KI ist ein wichtiges Thema für uns. Das wichtigste im Moment. Deshalb haben wir auch beschlossen, in den nächsten drei Jahren eine Milliarde US-Dollar, also gut 900.000 Euro, in KI zu investieren. Unsere Kunden haben ein großes Interesse daran, neue Einsatzmöglichkeiten für lernende Algorithmen zu entwickeln.

Sitz der Firma SAS im ehemaligen Hotel Haarlass am Neckar: Von hier aus leitet Annette Green die Geschäfte des Softwareunternehmens im deutschsprachigen Raum. Foto: ZG

In welchen Bereichen setzen Sie solche Algorithmen denn ein?

Mit unseren neuen Anwendungen können wir zum Beispiel Video- und Computerbilder automatisiert auswerten. Das hilft Unternehmen dabei, Risiken abzuschätzen oder Betrug zu verhindern; es hilft Ärzten dabei, auf radiologischen Bildern Tumoren zu erkennen. Wir stellen sicher, dass die Daten in einem geordneten Prozess gesammelt und analysiert werden und für Unternehmensentscheidungen verfügbar sind. Außerdem unterstützen wir die Unternehmen dabei, die Interaktion mit den Kunden zu automatisieren.

Wo zum Beispiel?

Bei Banken oder Versicherungen. Sie können dank eines lernenden Algorithmus dem einzelnen Kunden automatisierte Angebote machen, die genau auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten sind – und zwar anhand der Daten, die das Unternehmen vom Kunden hat, und anhand von Informationen, die es in den digitalen Kanälen über ihn sammelt. Ein weiteres Beispiel ist ein Handelsunternehmen aus der Schweiz, das ein Bonusprogramm mit Millionen Teilnehmern hat. Denen macht das Unternehmen in einer App automatisiert Angebote, ausgerichtet an ihren Vorlieben.

SAS-Software wird aber auch zur Betrugsbekämpfung eingesetzt?

Das stimmt, im Kampf gegen Betrug leistet künstliche Intelligenz einen großen Beitrag. Auch Steuer-Karusselle kann SAS-Software so aufdecken. Die Algorithmen werden mit einer beinahe unvorstellbar großen Menge an Daten gefüttert. So lernen sie, was eine normale Transaktion ist – und erkennen, wenn eine von dieser Norm abweicht.

Es gibt, speziell hier in Deutschland, ein gewisses Misstrauen gegenüber Algorithmen. Können sie bessere Entscheidungen treffen als Menschen?

Die Mathematik macht keine Fehler. Der Algorithmus kann automatisierte Entscheidungen treffen – und das schneller als jeder Mensch. Aber Algorithmen sind immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Und: Man kann sie nicht einfach in die Unternehmensprozesse einbauen und sich selbst überlassen, mit der Zeit schleichen sich sonst Fehler ein. Auch in einem System der KI benötigt man Menschen. Es muss jemand eingreifen, wenn Dinge nicht laufen wie sie sollen. Von dem Science-Fiction-Bild des Computers, der sich selbstständig macht, sind wir hundert Jahre entfernt.

Hintergrund > SAS Institute: Das Unternehmen ist ein 1976 gegründetes, weltweit operierendes Softwarehaus mit Sitz in Cary im US-Bundesstaat North Carolina. Eignen Angaben zufolge machte SAS 2018 einen Umsatz von 3,27 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit fast 14.000 Mitarbeiter. Allein im [+] Lesen Sie mehr > SAS Institute: Das Unternehmen ist ein 1976 gegründetes, weltweit operierendes Softwarehaus mit Sitz in Cary im US-Bundesstaat North Carolina. Eignen Angaben zufolge machte SAS 2018 einen Umsatz von 3,27 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit fast 14.000 Mitarbeiter. Allein im Bereich KI verdoppelte SAS seinen Umsatz im vergangenen Jahr dem Analystenhaus IDC zufolge. Das SAS Institute befindet sich in Privatbesitz. Geführt wird es von James Goodnight, einem der Gründer. Das Geschäft im deutschsprachigen Raum wird von Heidelberg aus geführt. Dort arbeiten Unternehmensangaben zufolge derzeit rund 330 Menschen für SAS, in der Dach-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) insgesamt 550. Den Umsatz für die Region weist SAS nicht aus.

[-] Weniger anzeigen

Gerade soll ein Algorithmus Beethovens 10. Sinfonie vervollständigen. Halten Sie das für möglich? Können Algorithmen kreativ sein?

Nein, ich glaube, das schafft ein Algorithmus nicht. Das ist wahrscheinlich eher ein Werbe-Gag. Es ist – gerade im Entwicklungsprozess – von KI ungeheuer wichtig, dass Menschen eingebunden sind. "Bias" sind für uns zum Beispiel ein großes Thema – so etwas wie in sich entstandene Fehler. Wenn man etwa auf den Geräten eines Technologiekonzerns "CEO" eingegeben hat, wurde automatisch ein männliches Emoji angezeigt.

Weil nun mal die weit überwiegende Anzahl an CEOs männlich ist?

Oder weil die Datenwissenschaftler, die das System gebaut haben, alle Männer waren. (Sie lacht.) Es gibt zu wenige Frauen in diesem Beruf. Um lernende Systeme ohne Fehler zu bauen, braucht man ein diverses Team.

Wie sieht es bei SAS aus?

Bei SAS haben wir bereits viele Frauen, etwa 40 Prozent. Bei den Führungskräften sind es 35 Prozent. Wir haben von Anfang an viele Frauen eingestellt und fördern gezielt Datenwissenschaftlerinnen.

Ist das für Sie auch ein persönliches Ziel?

Für mich war das immer ein bedeutendes Thema. Als ich Computerwissenschaften studiert habe, war ich eine von wenigen Frauen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich wieder eine von wenigen Frauen. Ich halte Diversity im Beruf für sehr wichtig. Aber dafür brauchen wir mehr Vorbilder – damit die Schülerinnen und Studentinnen sich überhaupt vorstellen können, einen Beruf in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik zu ergreifen. Sie müssen sehen, dass es auch dort die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, etwas zu bewirken in der Welt. Ich glaube, das ist elementar, damit sich mehr Frauen für diese Bereiche interessieren.

Wir investieren viel in soziale Projekte – auch um zu zeigen, dass Analysen und KI nicht nur für Finanzergebnisse und Produktionsabläufe genutzt werden können. Nach einem schlimmen Erbeben in Nepal haben wir zum Beispiel mithilfe von Daten analysiert, wo welche Versorgung notwendig war und wie sie am besten dorthin gebracht werden konnte.

Hintergrund > Deutschland-Chefin: Vor gut einem Jahr hat Annette Green, 56 Jahre alt, bei SAS die Leitung des Geschäfts im deutschsprachigen Raum übernommen. Green stammt ursprünglich aus Frankfurt und hat die ersten Jahre in Fulda gelebt, bevor sie im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie in die [+] Lesen Sie mehr > Deutschland-Chefin: Vor gut einem Jahr hat Annette Green, 56 Jahre alt, bei SAS die Leitung des Geschäfts im deutschsprachigen Raum übernommen. Green stammt ursprünglich aus Frankfurt und hat die ersten Jahre in Fulda gelebt, bevor sie im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie in die USA zog. Die Rückkehr nach Deutschland empfindet sie als ein "nach Hause kommen". Green hat an der North Carolina State University Computerwissenschaften studiert. Fast 30 Jahren lang arbeitete sie bei SAS in der Konzernzentrale im US-amerikanischen Cary auf verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Sales und Marketing, zuletzt als Vice President der Sparte Commercial. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne – sowie einen Puli, einen Hirtenhund aus Ungarn.

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie es als schwer erlebt, sich in einer Männerwelt zu behaupten?

Es ist nicht einfach. (Sie lacht.) Auch deshalb, weil man als Frau nicht im gleichen Maß auf Netzwerke zurückgreifen kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kunden an Frauen die gleichen Erwartungen haben wie an Männer: Sie wollen, dass man ihre Probleme löst. Solange man das tut und dabei authentisch ist, solange man sein Team voranbringt, spielt das Geschlecht keine große Rolle bei der Karriere in der Softwareindustrie. Diese pragmatische Betrachtungsweise hat mir geholfen.

Sie sind in Deutschland geboren und haben lange in den USA gelebt. Ich würde gerne zu KI und den "deutschen Bedenken" zurückkommen.

Sicherheit. Datenschutz. (Sie lacht.)

Genau. Sind das deutsche Bedenken?

Dazu gibt es gerade einen Witz in den USA: Das FBI will seine Datenbanken aktualisieren, um seine lernenden Systeme mit neuen Fotos füttern zu können. Und Facebook rät der Sicherheitsbehörde: Ruft die Leute einfach zu einer "10-Years-Challenge" auf – einem Spiel in sozialen Netzwerken, bei dem man ein zehn Jahre altes und ein aktuelles Foto von sich postet – und sie geben euch die Fotos freiwillig. Das ist die amerikanische Einstellung: Solange niemand Informationen über das private Bankkonto oder die Kreditkarte hat, sind sie sehr offen beim Teilen ihrer persönlichen Daten. Die Deutschen legen viel mehr Wert auf Datenschutz.

Was heißt das für die Unternehmen hier?

Es ist natürlich eine Herausforderung. Aber Unternehmen können das auch nutzen, um sich zu profilieren – indem sie transparent kommunizieren, was genau sie mit welchen Daten der Kunden machen, wie sie deren Daten und deren Privatsphäre schützen. Meines Erachtens wird das in Deutschland den Unterschied machen: welche Unternehmen es schaffen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, welchen Unternehmen die Kunden erlauben, ihre Daten zu verwenden. Das werden die Unternehmen sein, die in der digitalen Welt überleben.

Beim Thema KI haben viele Menschen auch Angst um ihre Arbeitsplätze.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass es durch Digitalisierung und KI sogar mehr Arbeitsplätze geben wird. Ich glaube das auch. Es wird eine große Nachfrage nach Datenspezialisten geben, aber auch nach anderen Berufsgruppen. SAS bräuchte in der Dach-Region heute schon viel mehr Mitarbeiter als wir finden können – sowohl hier in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz.

Wir stehen bei KI also noch am Anfang.

Oh, ja, wir stehen ganz am Anfang – obwohl die künstliche Intelligenz schon überall ist. (Sie lacht.)

Wo könnte es hingehen?

China investiert 100 Milliarden Dollar bis 2030, im Silicon Valley liegen Milliarden, um Startups zu finanzieren. Und das heißeste Thema ist die künstliche Intelligenz. Es gibt unzählige Geschäftsmodelle, die nur auf Datenauswertung und KI aufgebaut sind. In diesem Bereich ist so viel Bewegung. Ich glaube, es wird unheimlich schnell immer neue Entwicklungen geben. Bremsen kann man das nicht mehr. Inzwischen sprechen auch alle unsere Kunden über die digitale Transformation und denken über alternative Geschäftsmodelle nach.

Das ist eine gute Entwicklung für SAS, oder?

Ja. (Sie lacht.) Immerhin ist das unser Hauptgeschäft. Natürlich freut es uns, dass es ein so großes Interesse an Datenanalyse gibt. Auf der anderen Seite entsteht dadurch neuer Wettbewerb – zum Beispiel durch Startups. Oder durch Cloud-Anbieter, die KI in ihre Angebote einbauen. Wir sind nicht allein im Markt – das kann Wachstum auch ausbremsen.

Aber noch wächst SAS?

Oh ja, SAS wächst. Unser KI-Umsatz etwa hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Außerdem wurden in der Dach-Region 44 neue Mitarbeiter eingestellt.

Wenn Sie weiter wachsen, auch hier am Standort, gibt es wohl keine Gründe, daran etwas zu ändern, oder?

Nein, wir fühlen uns wohl in Heidelberg. Es ist eine tolle Stadt. Wir bringen uns ja auch sehr ein mit unserem Engagement bei Enjoy Jazz, den Heidelberger Frühling Classic Scouts oder dem SAS Halbmarathon.

Leben Sie denn in Heidelberg?

Ja, ich lebe in der Weststadt und fühle mich da sehr wohl. Heidelberg ist zu meinen Zuhause geworden – ich liebe den Weihnachtsmarkt und das Schloss. Hier zu wohnen ist ein Traum.