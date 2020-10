Von Matthias Kros

Walldorf. Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrates der Walldorfer SAP, fordert aufgrund der Corona-Krise eine finanzielle Anerkennung für die Belegschaft: "Unter Pandemie-Bedingungen haben wir ein gutes Ergebnis erreicht", sagte er gegenüber der "RNZ" nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das 3. Quartal. "Dies ist dem außergewöhnlichen Einsatz der Belegschaft zu verdanken, die nun weitestgehend vom Homeoffice aus arbeitet. Ich denke, das sollte vom Vorstand angemessen honoriert werden, zum Beispiel in Form eines Corona-Bonus oder einer Homeoffice-Zulage".

Zuvor hatte der SAP-Vorstand einräumen müssen, dass die Covid-19-Pandemie den Softwarehersteller stärker als bisher gedacht trifft. Weil die Nachfrage wegen neuer Beschränkungen zuletzt verhaltener ausfiel, geht Vorstandschef Christian Klein nun von weniger Umsatz in diesem Jahr aus, auch der operative Gewinn dürfte nicht mehr so hoch ausfallen wie erhofft. Klein verabschiedete sich zudem von den mittelfristigen Profitabilitätszielen für 2023, weil er den Konzern noch schneller auf den Bereich Cloud-Software, die über das Internet gemietet und so vom Kunden flexibel eingesetzt werden kann, ausrichten will. Die Aktie stürzte in der Folge um mehr als 20 Prozent ab.

Der SAP-Betriebsratsvorsitzende Ralf Zeiger. Foto: ZG

SAP hatte am Sonntagabend seinen Ausblick für 2020 gesenkt – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Mittlerweile rechnet der Softwarekonzern mit einem währungsbereinigten Betriebsergebnis zwischen 8,1 und 8,5 (Vorjahr: 8,2) Milliarden Euro statt der zuvor erwarteten 8,7 Milliarden. Man gehe davon aus, dass sich die Corona-Pandemie "voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021” negativ auswirkt, sagte Klein bei einem Analystengespräch. Vor allem größere Projekte würden von den Unternehmen noch genauer geprüft. Demnach könnte das Betriebsergebnis in den nächsten zwei Jahren auch "stagnieren oder etwas geringer” ausfallen.

Seit Beginn der Pandemie schränkt SAP wie viele seiner Kunden Ausgaben ein und fährt Investitionen herunter. Finanzvorstand Luka Mucic kündigte an, weiter auf Einsparungen zu setzen – bei Geschäftsreisen, aber auch bei Einstellungen. Einen generellen Einstellungsstopp gibt es nach Unternehmensangaben aber nicht, allenfalls im administrativen Bereich werde deutlich weniger eingestellt. Auch soll es kein weiteres Restrukturierungsprogramm geben. Zeiger geht ebenfalls davon aus, dass der Vorstand beim Sparen mit Augenmaß vorgehen wird: "Bei SAP betreibt man eine umsichtige Personalpolitik, was bedeutet, dass in den allermeisten Bereichen auch weiterhin Einstellungen vorgenommen werden. Wir setzen weiterhin auf Wachstum", sagte er.

Am Aktienmarkt lösten die Ankündigungen der SAP am Montag einen regelrechten Ausverkauf aus: Der zuletzt stark gewachsene Börsenwert der Walldorfer sackte um rund 30 Milliarden Euro ab, der Kurs sank so stark ab wie zuletzt 1999, was den gesamten deutschen Leitindex Dax nach unten zog. Klein kündigte an, dass man die Krise nutzen wolle, um den Wandel zu einem Cloud-Anbieter zu beschleunigen und sich weiter vom Softwarelizenzgeschäft zu entfernen. "Wir sind an einem Wendepunkt”, sagte er. Bis 2023 werde es allerdings kaum Fortschritte bei der Profitabilität geben. "Ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht der kurzfristigen Optimierung unserer Marge", so der Vorstandschef. Bis 2025 erwartet Klein aber deutliches Umsatzwachstum auf mehr als 36 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von über 11,5 Milliarden Euro. Der Anteil des Cloud-Geschäfts soll dann bei etwa 85 Prozent liegen.