Von Barbara Klauß

Walldorf. "Die erfolgreiche Geschichte der Metropolregion Rhein-Neckar kann man nur zusammen mit der Entstehungsgeschichte der SAP erzählen", meint Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. "Beides ist untrennbar miteinander verbunden."

Das Gebiet, das sich in etwa über den Kernbereich der historischen Kurpfalz erstreckt, zählt heute zu den wirtschaftsstärksten Standorten Deutschlands. Welche Rolle spielt eine Geschichte wie die des Softwarekonzerns SAP, entstanden in Weinheim und rasant gewachsen in Walldorf, fest hier verwurzelt, aber weltweit erfolgreich, für die Entwicklung seiner Heimatregion? Wo stünde die Kurpfalz heute ohne SAP?

Die Wissenschaft tue sich schwer damit zu definieren, welche Kriterien tatsächlich für den Erfolg einer Region ausschlaggebend seien, erklärt Professor Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Beispiel Ostdeutschland: Die Bundesländer dort hinken auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wirtschaftlich noch immer deutlich hinterher – obwohl dort viel gefördert wurde.

„Es ist für SAP auch wichtig, regional verankert zu sein“, meint ZEW-Präsident Achim Wambach. Foto: dpa

MehrereFaktoren spielen aus Wambachs Sicht eine Rolle: Zum einen hat im Osten Deutschlands kein einziges Dax-Unternehmen seine Zentrale. Zwar produzieren etwa BMW und Siemens inzwischen im Osten, doch werden die Entscheidungen in München getroffen. "Eine Zentrale hat eine unglaubliche Wirkung für die Wirtschaftsleistung einer Region", erklärt der ZEW-Präsident. Das liegt zum einen an den Steuern, die dort fließen. So machte etwa der Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech die Stadt Mainz im vergangenen Jahr schlagartig reich: Von 2020 auf 2021 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen von 155 auf 646 Millionen Euro. Und auch Walldorf hat finanziell stark von der Geschichte der SAP und von deren Wachstum profitiert.

Zudem gehen Konzernzentralen häufig mit viel Forschung und Entwicklung einher – bieten also auch andere Jobs als die übrigen Standorte. Das wirkt sich auch auf die Bevölkerungsstruktur aus: In Regionen, in denen sich große Konzernzentralen befinden, seien die Menschen tendenziell jünger und hätten ein höheres Bildungsniveau, sagt Wambach. Außerdem sei die Bevölkerung internationaler. Das spüren auch die Menschen in der Region, die nicht selbst im Konzern beschäftigt sind. Die Städte und Gemeinden im Kreis seien durch die Internationalität der SAP-Mitarbeiter geprägt im Umgang mit anderen Kulturen und Mitbürgern aus der ganzen Welt, meint etwa Christiane Staab, Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wiesloch.

Hintergrund Die Metropolregion Rhein-Neckar: ein Ballungszentrum, im Ländereck Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. Rund 2,4 Millionen Menschen leben hier. Die Wirtschaft: Als eine von elf Metropolregionen in Deutschland gehört sie zu den Gegenden mit der größten Wirtschaftskraft. Rund 160.000 [+] Lesen Sie mehr Die Metropolregion Rhein-Neckar: ein Ballungszentrum, im Ländereck Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. Rund 2,4 Millionen Menschen leben hier. Die Wirtschaft: Als eine von elf Metropolregionen in Deutschland gehört sie zu den Gegenden mit der größten Wirtschaftskraft. Rund 160.000 Unternehmen sind hier vertreten. Zehn der 100 stärksten börsennotierten Unternehmen Deutschlands haben hier ihren Sitz. Die Unternehmen: Neben dem größten Softwarehersteller Europas, der SAP, hat hier sowohl der weltgrößte Chemiekonzern BASF seinen Sitz als auch HeidelbergCement, einer der größten Baustoffkonzerne. Mit der Heidelberger Druckmaschinen AG findet sich hier ein weiterer Weltmarktführer in seinem Kerngeschäft. Mit großen Standorten sind weitere Weltkonzerne vertreten, etwa Daimler, Roche oder ABB. Hinzu kommen große Familienunternehmen wie Freudenberg sowie Mittelständler, Hidden Champions und Start-ups. Der Branchenmix: Gekennzeichnet ist die Metropolregion durch einen gesunden Branchenmix. Schwerpunkte sind: Anlagen- und Maschinenbau, Automotive, Chemie, Informationstechnologie, Energie, Biotechnologie, Life-Sciences und Gesundheit. In allen Branchen nehmen hiesige Firmen nationale oder internationale Spitzenpositionen ein.

[-] Weniger anzeigen

Zudem wächst in solchen Gegenden eine andere Infrastruktur. So werden etwa internationale Kindergärten und Schulen gegründet, es siedeln sich Berater an, Rechtsanwälte, Steuer- und Wirtschaftsprüfer. Hierzu kommt häufig – wie auch bei der SAP – ein großes soziales, gesellschaftliches, kulturelles und sportliches Engagement. Außerdem entstehen unter Umständen Vereine wie der Deutsch Indische Freundeskreis in Walldorf, der Traditionen pflegt, sie den Mitmenschen näher bringt und sie womöglich für Neues begeistert – wie in diesem Fall das in Indien überaus beliebte Cricket-Spiel.

All das mache es auch für Menschen, die nicht bei SAP arbeiten, attraktiv, hierherzuziehen, sagt der ZEW-Präsident. In Zeiten, in denen es Unternehmen zunehmend schwerfällt, gut ausgebildetes Personal zu finden, ist das ein wesentlicher Punkt. "Diese Bedeutung SAPs für die Infrastruktur sollte man nicht unterschätzen", erklärt Wambach und fügt hinzu: "Aber umgekehrt ist die Infrastruktur, die wir hier haben, auch wichtig für die SAP." So stehen etwa dank der exzellenten Universitäten oder anderer Einrichtungen wie der Fraunhofer-Institute gut ausgebildete Menschen und viel Wissen zur Verfügung.

50 Jahre SAP: Die Firmengeschichte Redaktion: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Außerdem profitieren die vielen Unternehmen in der Region auch voneinander. Mit der BASF, HeidelbergCement und SAP haben allein drei Dax-Konzerne ihren Stammsitz hier, hinzu kommen Weltmarktführer wie Heidelberger Druckmaschinen, bedeutende Familienunternehmen wie Freudenberg, globale Player wie Daimler, Roche und der Technologiekonzern ABB mit großen Standorten. Hier finden sich bedeutende Akteure aus verschiedensten Branchen – die sich zum Teil gegenseitig befruchten und zusammen an neuen Ideen arbeiten.

Beispiel InnovationLab: An der Heidelberger Forschungsplattform sind neben SAP, Heidelberger Druckmaschinen und BASF auch die Universität Heidelberg und das KIT in Karlsruhe beteiligt. Gemeinsam arbeiten sie an gedruckter, organischer Elektronik und wollen nicht nur Ideen entwickeln, sondern auch marktfähige Produkte.

Nicht zuletzt hilft ein solches Umfeld bei einem Thema, das gerade für internationale Spitzenkräfte bedeutsam ist: der Dual Career: Je mehr potenzielle Arbeitgeber es in verschiedenen Bereichen gibt, desto besser stehen die Chancen eines Partners, in der Nähe selbst einen passenden Job zu finden.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Und auch wenn SAP zwar international rekrutiert, so sei es doch wichtig für das Unternehmen, stark regional verankert zu sein, meint der ZEW-Präsident – und auch die Menschen hier hinter sich zu wissen. Wambach verweist auf eine Studie, der zufolge bei einem auswärtigen Unternehmen viel negativer berichtet wird als bei einem nationalen, wenn Entlassungen anstehen. Dem ortsansässigen halte man eher zugute, dass es viel für die Region getan habe, folgert Wambach.

"Die Heimatregion spielt immer eine wichtige Rolle", fügt der ZEW-Präsident hinzu. "Dort sitzen die Familien der Beschäftigten, dort ist der Puls des Unternehmens." Und auch die Netzwerke, die dort über die Jahrzehnte gewachsen sind, spielen eine Rolle: "So ein Unternehmen, das stark expandiert, braucht immer wieder neue Büroflächen, es benötigt vielleicht einen Straßenbahn- oder Zuganschluss." In solchen Fällen können gute Kontakte von Vorteil sein.

Und auch der Heimatmarkt, erklärt der ZEW-Chef, spiele für ein Unternehmen eine sehr wichtige Rolle. Deshalb sei beispielsweise die Automobilindustrie sehr erpicht darauf, dass die E-Mobilität hier aufgebaut werde – obwohl die Autos ja später in alle Welt gehen. "Aber im Heimatmarkt probiert man die Sachen aus", sagt Wambach. Dort kenne man sich besser mit den politischen Gegebenheiten und den erforderlichen organisatorischen und bürokratischen Schritten aus, um Neues auszuprobieren. Zudem sitzen in der Heimat oft die Kunden, zu denen man das engste Verhältnis hat.

Immer wieder mal kam in Walldorf die Sorge auf, SAP könnte seinen Konzernsitz in die USA verlagern. Sowohl die Region als auch Deutschland und Europa können froh sein, dass es dazu nicht gekommen ist, meint der ZEW-Präsident: "Das wäre ein Verlust gewesen", sagt er. Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Um hier aufzuholen, ist Wambachs Meinung nach ein Unternehmen wie SAP – gerade mit der Zentrale hierzulande – extrem wichtig. "Auch, weil man den Heimatmarkt immer besonders im Blick hat", sagt er.

Gerade hier, in Baden-Württemberg, spürt Wambach eine große regionale Verbundenheit. "Das ist nicht nur der Verdienst von SAP", sagt er. "Aber SAP passt da sehr gut rein." Diese Stabilität zu Hause könne helfen, sich dem harten globalen Wettbewerb zu stellen. Allerdings dürfe das nicht zu Behäbigkeit führen und das Unternehmen daran hindern, sich immer wieder neu zu erfinden. Doch sei das, sagt Wambach, dem Konzern bisher ja immer gelungen.