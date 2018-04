Von Harald Berlinghof

Weinheim/Mannheim. "Für das Amt als IHK-Präsidentin habe ich sehr gerne kandidiert. Niemand musste mich dazu drängen", sagt Irmgard Abt selbstbewusst gegenüber der RNZ. "Als ich gefragt wurde, habe ich spontan Ja gesagt. Und zwar ohne Wenn und Aber", betont sie. Am Mittwoch kam nun die Meldung, dass die Weinheimer Unternehmerin, die mit ihrer Familie die Abt Print und Medien GmbH in Weinheim führt, sich zum Ende des Jahres vom Amt der IHK-Präsidentin zurückziehen werde. "Ich bedaure das sehr, dass ich die fünf Jahre, für die ich gewählt wurde, nicht voll machen kann. Aber jetzt ging es einfach nicht mehr".

Als Begründung führt Irmgard Abt gesundheitliche Probleme an. "Das ist tatsächlich der Fall", betont sie. Tatsache ist, dass das Amt der IHK-Präsidentin sehr zeitaufwändig ist und als Ehrenamt bei "Null-Komma-Null Entlohnung", wie es IHK Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke formuliert, viel von der jeweiligen Person fordert. Noch nicht einmal Sitzungsgeld gebe es bei der IHK, so Nitschke.

Nitschke bedauerte gestern den Rücktritt der IHK-Präsidentin und sprach, wie sie selbst auch, von einer sehr persönlichen Entscheidung, über deren Hintergrund es keine Auskunft an die Öffentlichkeit geben könne. "Das ist letztlich eine sehr persönliche Sache, aber eine Entscheidung musste jetzt getroffen werden", erklärt Abt mit Bestimmtheit. Das Amt einer IHK-Präsidentin erfordert vollen Einsatz, denn es müssen zahlreiche Termine wahrgenommen werden. "Wir konnten gar nicht allen Einladungen folgen, so viele waren das", führt sie aus.

Die Übergabe von ihrem Vorgänger Gerhard Vogel war reibungslos und in engster Abstimmung mit dem IHK-Präsidium erfolgt. Auch die Staffelübergabe an den designierten Nachfolger, den bisherigen Vizepräsidenten Manfred Schnabel, soll einvernehmlich erfolgen.

Am 13. Dezember vor dem Jahresschlussempfang der IHK Rhein-Neckar im Rosengarten soll die Vollversammlung den Nachfolger von Abt wählen. "Aber das ist ein offener Wahlprozess. Jeder aus der Vollversammlung kann kandidieren und gewählt werden", so Nitschke.

Irmgard Abt habe in ihrer über zweijährigen Amtszeit neue Akzente in der Zusammenarbeit mit dem Präsidium, mit der Vollversammlung und den Unternehmen gesetzt. "Sie hat eine moderne Kommunikation mit der Vollversammlung gepflegt. Schwerpunkte der IHK-Strategie wurden gemeinsam besprochen, in Workshops sogar gemeinsam ausgearbeitet", so Nitschke.

Sie habe Impulse durch eine moderne Form der Kommunikation gesetzt und wurde so einer zunehmend bunter werdenden Unternehmerschaft gerecht. Zum Jahresende gibt sie nun ihr Amt zurück. Das Präsidium habe dafür Verständnis gezeigt, sagt sie. "Es war eine anspruchsvolle, aber auch schöne Zeit, in der ich in meiner Tätigkeit als IHK-Präsidentin viele interessante Menschen kennenlernen durfte".