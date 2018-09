Von Harald Berlinghof

Mannheim. Wenn bei Roche eine 400-Millionen-Euro-Investition am Standort Mannheim fertiggestellt ist und im Beisein zahlreicher Gäste die fünf neuen Gebäude feierlich eingeweiht werden, dann wird nicht einfach ein rot-weißes Plastikband durchgeschnitten. Vielmehr tritt ein offenbar autonom handelnder, kleiner Robot auf, der kesse Antworten parat hat. Manni, abgeleitet vom Standort Mannheim, heißt das putzige Kerlchen, das den anwesenden Politikern und Roche-Verantwortlichen gegenübersteht. Manni lässt auf seinem Display kurze Filmchen ablaufen, die die fünf neuen Gebäude zeigen und ihre Aufgaben charakterisieren. Ganz nebenbei sorgt er für gute Stimmung im Saal.

Zu Feiern gab es auf dem Roche-Werksgelände im Altrheinhafen unter anderem die größte Einzelinvestition des Pharmakonzerns am Standort Mannheim. 170 Millionen Euro hat alleine das neue Gebäude für die Medikamentenproduktion inklusive der hochmodernen Abfüllanlagen gekostet. Dort können flüssige aber auch gefriergetrocknete Medikamente versandfertig in höchster Reinheit und Qualität abgefüllt und verpackt werden.

Die Produktion von Medikamenten, vor allem für Krebserkrankungen, Diabetes und weitere schwere Krankheitsbilder, erfolgt für den Weltmarkt. Die Nachfrage nach neuartigen Diagnostica und nach innovativen Medikamenten steigt global betrachtet stetig an.

"Damit tragen wir kräftig zum Handelsbilanzüberschuss Deutschlands bei - was ja bekanntlich nicht jedem gefällt", sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident der Roche Holding AG. 13.000 Produkte verlassen täglich das Werk in Mannheim und kommen in 170 Länder auf der Welt. Am Standort arbeiten rund 8200 Mitarbeiter aus 60 Nationen.

Damit ist Roche der zweitgrößte Arbeitgeber in Mannheim und beschäftigt mehr Mitarbeiter in der Quadratestadt als in der Schweiz, wo das Pharmaunternehmen herkommt. Jeder Roche-Mitarbeiter sichert außerdem zwei Arbeitsplätze bei den Zulieferern. 700 Millionen Euro direkte Steuern zahlt Roche in Deutschland.

"Ich bin ein Mannheimer", sagte der grüne Landesminister für Soziales und Integration, Manfred Lucha, mit deutlich bayerischem Akzent und löste damit Gelächter bei den Gästen aus. "Heute ist ein guter Tag", betonte er und verwies auf die Bedeutung solcher Unternehmen wie Roche für das soziale Miteinander.

Er sprach in diesem Zusammenhang von Therapiesicherheit, von Datensicherheit im Gesundheitsbereich und davon, dass die Menschen das Gefühl haben müssten, "dass sie sich auf uns verlassen können". Damit meinte er die Politik und die Wirtschaft.

Die Weiterentwicklung des Roche-Standorts vom Industrieareal zum Wissens-Campus hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro gekostet. Bei allen Neu-Investitionen lege man bei Roche großen Wert auf Nachhaltigkeit und auf Digitalisierung. Nachhaltigkeit im Energieverbrauch etwa schont Ressourcen. Eine verstärkte Digitalisierung im Gesundheitswesen soll die diagnostische Bewertung von Erkrankungen vereinfachen und Therapiemöglichkeiten optimieren, indem dem Facharzt die Therapieentscheidung vereinfacht wird.

Die Digitalisierung und das Sammeln von Gesundheitsdaten dürfe aber nicht in falsche Hände geraten. Der Staat sei gefordert, solche Daten vor unerwünschter Verwendung zu schützen. "Google und Co haben da sicher andere Interessen an diesen Daten", meinte Lucha.

"Teilen ist heilen", hat der Deutsche Ethikrat als Maxime für Gesundheitsdaten formuliert. "Das Datenspenden" müsse einfacher werden, betonte auch Goffried Ludewig, Chef der Abteilung für Digitalisierung des Gesundheitswesens im Bundesministerium für Gesundheit. Große Datenmengen, anonymisiert und kombiniert, könnten erhebliche Fortschritte in einer personalisierten Medizin bewirken. "Das ist ein Quantensprung in der Gesundheitsversorgung, wie es ihn seit der Einführung von Impfungen nicht mehr gab", so Ludewig.