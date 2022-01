Von Matthias Kros

Heidelberg. Der schon seit längerem schwelende Streit zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat von ProMinent in Heidelberg, einem Hersteller von Dosieranlagen und Systemen für die Wasseraufbereitung, eskaliert. In einem Aushang zur bevorstehenden Betriebsratswahl fordert Geschäftsführer Andreas Dulger die Beschäftigten indirekt auf, die amtierenden Mitglieder der Arbeitnehmervertretung abzuwählen.

Das Schreiben liegt der RNZ vor. Der Betriebsrat spiele eine wichtige Rolle, wenn es darum gehe, an den wichtigen Zukunftsthemen zu arbeiten, heißt es darin. "Wie viele von Ihnen sicher mitbekommen haben, gelingt dies mit dem aktuellen Betriebsrat zu häufig nicht. Wir beschäftigen uns zu sehr mit uns selbst und müssen Gerichte und Einigungsstellen zur Lösungsfindung bemühen", schreibt Dulger, Bruder des Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger, der ebenfalls Geschäftsführer von ProMinent ist. Er werde immer wieder von Mitarbeitern angesprochen, "die mir ihre Unzufriedenheit mit dieser unsäglichen Situation übermitteln". Die Betriebsratswahl biete eine Chance, "etwas daran zu ändern", so Andreas Dulger. Gleichzeitig ruft er die Beschäftigten auf, sich zur Wahl zu stellen, "wenn Sie wie ich der Meinung sind, dass wir eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat brauchen".

Die IG Metall in Heidelberg zeigte sich angesichts des Aushangs fassungslos: "Einen Aufruf zur Betriebsratswahl würden wir als IG Metall begrüßen, aber hier handelt es sich um einen klaren Aufruf an die Beschäftigten zur Gegenkandidatur und um Wahlbeeinflussung. Das ist unprofessionell und geht zu weit, da wird eine rote Linie überschritten", sagte Mirko Geiger, Geschäftsführer der Gewerkschaft in Heidelberg, und bezweifelte, dass ein solcher Aufruf überhaupt rechtes sei. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an ein Urteil des Bundesarbeitsgericht, das in einem ähnlichen Fall (BAG, Beschluss vom 25. Oktober 2017 – 7 ABR 10/16) entschieden habe, dass es sich bei solchen Aushängen und Aufrufen seitens des Arbeitgebers um klare Wahlbeeinflussung handele, die im Zweifel zu einer Ungültigkeit der Wahl führe.

Die Unternehmensleitung sieht das freilich anders: Andreas Dulger habe sich in seiner Eigenschaft als Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung eines erfolgreichen Unternehmens und Arbeitgebers mit einem Schreiben an die Belegschaft des Heidelberger Standorts gewandt und sich unter anderem zur bevorstehenden Betriebsratswahl geäußert, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. "Dabei hat er, wie dies jedem anderen ebenfalls erlaubt ist, in zulässiger Weise von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht."

Im Betriebsrat des Heidelberger Unternehmens ist die Verärgerung dennoch groß: Auch wenn der Aushang als Meinungsäußerung deklariert werde, so unterliege der Arbeitgeber im Rahmen der Betriebsratswahl dennoch einer absoluten Neutralitätspflicht, heißt es aus der Arbeitnehmervertretung. Er dürfe in diesem Zug keine Kandidaten oder Gruppen fördern, die ihm als besonders "arbeitgeberfreundlich" erscheinen würden oder andere Bewerber benachteiligen. So etwas könne letztlich zur Anfechtung der Wahl führen.

Das Verhältnis von Geschäftsführung und Betriebsrat gilt schon seit längerem als zerrüttet. Auch vor dem Arbeitsgericht kam es schon zu mehreren Auseinandersetzungen. Im vergangenen Sommer stritten beide Parteien beispielsweise darum, ob Sätze der Geschäftsführung wie "Der Betriebsrat verbringt durch seine Aktionen viel Zeit mit Sitzungen und Besprechungen. Die anfallenden Arbeiten der Betriebsratsmitglieder müssen dann die anderen Kollegen mittragen" oder "Der Betriebsrat riskiert mit seinen Forderungen einen Stellenabbau in Deutschland" unter die Meinungsfreiheit fallen oder eine Behinderung der Betriebsratsarbeit sind.

Und im Dezember versuchte sich die Geschäftsführung die fehlende Zustimmung des Betriebsrates zum Umzug einer Abteilung in neue Büros durch einen Gerichtsbeschluss ersetzen zu lassen. Die Arbeitnehmervertretung befürchtete, dass in diesen neuen Räumen das Risiko einer Corona-Infektion höher sei. Beim Gütetermin stellte der Anwalt des Betriebsrats dann aber fest, dass die Angelegenheit gar nicht zustimmungspflichtig ist. Die Geschäftsführung hatte dennoch geklagt. Es kam schließlich zu einem Vergleich.