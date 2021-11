Von Matthias Kros

Heidelberg. Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen muss die traditionelle Präsenz-Weihnachtsfeier in vielen Unternehmen der Region auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Allenfalls Veranstaltungen auf Abteilungsebene lassen die Arbeitgeber nach eigenen Angaben zu – zumal diese meist ohnehin außerhalb des Werksgeländes stattfinden.

Die Meinungen unter den Beschäftigten dazu sind gespalten: Fast jeder Zweite (47 Prozent) Arbeitnehmer wünscht sich laut einer Befragung trotz steigender Corona-Zahlen eine Weihnachtsfeier. Gegen das Fest mit den Kollegen in diesem Jahr sprechen sich 39 Prozent der Befragten aus, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov hervorgeht. Und das sind die Pläne der großen Arbeitgeber der Region:

> SAP: Große Enttäuschung herrscht in Walldorf: "Die ursprünglich geplante Präsenz-Weihnachtsfeier, auf die sich alle gefreut hatten, mussten wir leider absagen", sagt ein Sprecher. Vor der Pandemie hatte es bei dem Softwarekonzern in der Regel eine zentrale Veranstaltung und weitere abteilungsinterne Treffen gegeben, an die man – nach einer virtuellen Veranstaltung im vergangenen Jahr – eigentlich jetzt wieder anknüpfen wollte. "Wir werden aber einen hybriden Event abhalten, um die Kolleginnen und Kollegen mit Überraschungen und guter Unterhaltung ein wenig zu entschädigen", verspricht der Sprecher. Die Planungen liefen auf Hochtouren, verraten will er noch nichts.

> MLP: Tradition hat eine große Weihnachtsfeier auch beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP – nicht so dieses Jahr: "Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit allen Optionen befasst", erklärt ein Sprecher. Ziel sei es gewesen, eine Feier ohne Abstandsregelungen und Maskenpflicht ausrichten können. "Denn alles andere nimmt – so unsere Überzeugung – dem Abend den feierlichen Rahmen". Wegen der verschärften Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sei aber eine Feier, wie man sie sich gewünscht hatte, nicht machbar gewesen. "Selbst unter einer 2G-Regelung würden Abstands- und Maskenpflichten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Dezember gelten. Deshalb haben wir schweren Herzens entschieden, dass in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier stattfinden wird."

> BASF: Bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern hatte es 2020 wegen der Pandemie erstmals einen virtuellen Weihnachtsmarkt gegeben, den man in diesem Jahr so nicht wiederholen werde, sagt eine Sprecherin. "Wie in den vergangenen Jahren auch, entscheiden die Team selbst, wie und wo sie ihre Weihnachtsfeiern gestalten". Das sei aber auch schon vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen. "Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung richten sich mögliche Weihnachtsfeiern nach den gültigen lokalen Vorgaben der Behörden und den Regelungen, die zum Beispiel in den jeweiligen Gastronomiebetrieben gelten", so die Sprecherin.

> Heidelberger Druckmaschinen: "Auch wir haben unsere Planungen an die aktuelle Situation angepasst", erklärt ein Sprecher. Der Gesundheitsschutz stehe schließlich über allem. Deshalb falle der jährliche Weihnachtsmarkt im Betriebsrestaurant in Wiesloch dieses Jahr aus. Und auch die zumeist im Herbst vorgesehene Feier der betrieblichen Jubilare finde dieses Jahr erneut in anderer Weise statt. "Als kleinen Ersatz gibt es ein Paket mit besonderen Speisen und eine Flasche Sekt mit einem, eigens dafür gestalteten Etikett per Post nach Hause", so der Sprecher weiter. "Im Begleitbrief bitten Vorstand und Betriebsrat um Verständnis und regen an, dass mit den beigefügten Köstlichkeiten eine Ersatzfeierstunde im jeweiligen häuslichen Bereich stattfindet".

> Roche: Etwas offener gibt sich der Pharmakonzern Roch in Mannheim: "Nachdem im vergangenen Jahr Weihnachtsfeiern ausschließlich virtuell stattfinden konnten, gehen wir zum heutigen Stand davon aus, dass Weihnachtsfeiern im kleinen Kreis 2021 möglich sein werden", hofft eine Sprecherin. "Gefeiert werden darf extern am besten in einem Restaurant". Dabei müssten natürlich immer die aktuellen gesetzlichen Vorgaben beziehungsweise die der jeweiligen Veranstalter beachtet werden. "Wir halten unsere Mitarbeiter dazu an, die Gruppengröße so klein wie möglich zu gestalten. Ebenso empfehlen wir wie im letzten Jahr auch, das vielfältige Angebot virtueller Weihnachtsfeiern zu nutzen".

> HeidelbergCement: Ähnlich wie Roche in Mannheim hält es auch der Heidelberger Baustoffkonzern. "Unsere Abteilungen organisieren sich dahingehend selbst und planen ihre Weihnachtsfeiern gemäß der geltenden Corona-Regeln", sagt ein Sprecher. Möglich seien zum Beispiel gemeinsame Abendessen im Restaurant. "Eine gemeinschaftliche Weihnachtsfeier am Standort ist bei uns aber nicht geplant".

> Freudenberg: Eher defensiv geht der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg in diesem Jahr mit dem Thema Weihnachtsfeiern um. Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen würden nicht nur im betrieblichen Alltag, sondern auch bei Feiern gelten, betont eine Sprecherin. Zwar organisierten alle Abteilungen grundsätzlich eigenverantwortlich ihre Weihnachtsfeiern. "Es wird aber erwartet, dass auch in diesem Jahr mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen die meisten davon virtuell abgehalten werden. Denn die Gesundheit der Mitarbeitenden hat oberste Priorität", so die Sprecherin. Das gelte für die Einheiten und Geschäftsgruppen in Deutschland und weltweit.