An der Mittellinie: Dietmar Hopp 2009 in der Rhein-Neckar-Arena. Foto: APF

Von Joachim Klaehn

Miteinander statt Gegeneinander – das Symbolbild geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Das vom 29. Februar 2020, als Hoffenheims Mehrheitseigner Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, in der Sinsheimer Arena nebeneinander stehen. Schulter an Schulter, gewillt einem ausufernden, mit niederen Instinkten versehenen Fußballkulturkampf die Stirn zu bieten. Im strömenden Regen. Demonstrativ, trotzig, solidarisch. Sie applaudieren einem unwirklichen Szenario: Fußballprofis, die nicht mehr spielen wollen. Ein Schiedsrichter-Gespann, das auf die Spielleitung verzichtet. Und die meisten Zuschauer, die das lockere Jonglieren hochdotierter, im Streik befindlicher Stars rhythmisch beklatschen. Skurril.

Dietmar-Hopp-Sprechchöre werden angestimmt. Hopp tut die Zuwendung gut. Er ist sichtlich aufgewühlt, entsetzt, enttäuscht und wütend. All diese Schmähungen der "Fans", die am 24. Spieltag in einer konzertierten Aktion gipfeln. All diese Krakeeler, die den Abbruch einer Bundesliga-Partie provozieren möchten. All diese Beleidigungen und Verunglimpfungen seit einem Dutzend Jahren, weil die Anhänger vieler Vereine eine Hetzjagd gegen ihn veranstalten. Er leidet spürbar. In ihm sehen sie das Feindbild, das Gesicht für die Kommerzialisierung im Fußball, den mehrfachen Milliardär, der sich einen Erstligaklub als Spielzeug leistet. Doch dies greift viel zu kurz – und wird auch ihm und seinem facettenreichen Lebensweg nicht gerecht. Der am 26. April 1940 in der altehrwürdigen Universitätsstadt Heidelberg geborene Hopp ist nämlich kein Scheich aus dem Orient, kein russischer Oligarch und auch kein US-amerikanischer Tycoon.

Nein, er ist vielmehr ein Mann aus der Region und Heimatliebhaber – für einen deutschen Landstrich, der sich seit 2005 Metropolregion Rhein-Neckar nennt. Einem wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und sportlichen Ballungsraum, der für rund 2,4 Millionen Einwohner und viele internationale Besucher einen starken Standort und ein attraktives touristisches Ziel bildet. Einer davon ist Dietmar Hopp. Es ist gar nicht so einfach, den Mitbegründer des Weltkonzerns SAP zu greifen. Wo fängt man an? Wo hört man auf? In welche Nischen bewegt sich der Beobachter, ohne sich im Dschungel von Wahrheiten, Legenden, Nachrichten und populistischem Klatsch zu verlieren? Der Komponist Ludwig van Beethoven hat einst über seinen Berufskollegen Johann Sebastian Bach gesagt: "Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen. Wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien."

Was Hopp mit diesen beiden Musikgenies, freilich in einem gänzlich anderen Genre, verbindet, ist genau jene Vielfalt, jene unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Energie, jenen Mut zur Orchestrierung des Außergewöhnlichen.

Hopp ist und bleibt ein großer Visionär, Wegbereiter und Vollender. Ob als Startup-Spezialist, erfolgreicher, typisch deutscher Unternehmer, Stifter, Mäzen, Investor des Sports, von der Jugendförderung bis hin zu den Profis im Fußball, Handball, Eishockey und Golf, der waschechte, bodenständige Kraichgauer steht für bahnbrechende Entscheidungen. Die am 1. April 1972 gegründete Firma namens "Systemanalyse und Programmentwicklung GbR" stellt sich als solche heraus. Ein Quintett findet sich damals: der Technologie-Freak Hasso Plattner, der Betriebswirt Claus Wellenreuther, der Mathematiker Hans-Werner Hector, der Physiker Klaus Tschira und eben Dietmar Hopp, der einstige Nachrichtentechnik-Student der Technischen Universität Karlsruhe. Hopp arbeitet sich vornehmlich über den Software-Konzern IBM hoch. Er ist, schon von Kindesbeinen an, ehrgeizig, ausdauernd, hartnäckig, kreativ, geschäftstüchtig und sehr diszipliniert. Er kennt seit den angsterfüllten Momenten und Wirren des Zweiten Weltkrieges die Kunst des Verzichtens. Sein Vater Emil ist Lehrer gewesen, die Mutter Hausfrau, die älteren Geschwister heißen Karola (geboren 1929), Wolfgang (*1931) und Rüdiger (*1939). Dietmar ist das Nesthäkchen. Sie leben in Hoffenheim, einem Stadtteil von Sinsheim, in bürgerlichen Verhältnissen.

Ein Krieg ist eine permanente Grenzerfahrung – für Erwachsene wie Kinder. Ein rundum einschneidendes Erlebnis, eine Prägung, ein Stahlbad. Als am 2. April 1945 Einheiten der 7. US-Armee den Kraichgauort besetzen, wird der damals 14-jährige Wolfgang beim Durchsuchen des Elternhauses zum menschlichen Schutzschild umfunktioniert. Die Gewinner wähnen Partisanen an der Kreuzung Eschelbacher/Sinsheimer Straße. "Dieses Bild meines Bruders, mit dem Maschinengewehr im Rücken, das lässt einen nicht mehr los", berichtet Hopp aus der Retrospektive.

Die Reduktion auf Leben, Tod, Armut, Entbehrung, Zerstörung und spätere Aufarbeitung der Erlebnisse, etwa auch die SA-Mitgliedschaft seines Vaters, der als Lehrer suspendiert wird und dann als Bauhilfsarbeiter in Mannheim die sechsköpfige Familie durchbringen muss, haben Dietmar Hopp in seinem späteren Denken und Handeln maßgeblich beeinflusst. Er leugnet es nicht, er nimmt die Nazi-Geschichte von Emil an, der in der "Reichskristallnacht" am 9. November 1938 gemeinsam mit anderen SA-Leuten die Familie des Synagogendieners Karl Mayer vertreibt und alles kurz und klein schlägt. Vergangenheitsbewältigung kann lange dauern. 2004/2005 versöhnen sich Rüdiger und Dietmar Hopp mit der jüdischen Familie Mayer. Es entsteht ein beeindruckender Dokumentarfilm mit dem Titel "Menachem & Fred" (2010), der in die Kinos kommt und Gänsehaut erzeugt.

Den Hopps aus Hoffenheim geht es nicht anders als unzähligen anderen deutschen Familien. Sie suchen den Frieden mit sich selbst, die Normalität und sukzessive Verbesserung ihrer Lebenssituation – und ihr Selbstwertgefühl. Am 4. Juli 1954 verändert sich das zerbrechliche Koordinatensystem der Bundesrepublik Deutschland: Die Sepp-Herberger-Jungs bezwingen die als unbezwingbar geltenden Ungarn im Berner Wankdorf-Stadion mit 3:2 und werden Weltmeister. Ein "Wir-sind-wieder-wer" macht sich in einer zuweilen entmutigten Gesellschaft breit. "Es gab kein Halten mehr", sagt Hopp euphorisch, "natürlich wollte auch ich Fritz Walter sein." Der Lauterer Fritz Walter, der verlängerte Arm vom "Chef", wird zum Idol. Wie für unzählige Jungs, die sich auf Wiesen und Bolzplätzen herumtreiben, um dem Kapitän des Weltmeisters nachzueifern. Kicken mit selbstgebastelten Bällen aus Fahrradschläuchen, in Knickerbockern und Schuhen von Brüdern und Freunden, ist eine alltägliche Sache. Von schicker, funktionaler Sportbekleidung keine Spur. Dietmar Hopp "frisst" ab Mitte der fünfziger Jahre Gras, für seinen Verein, die TSG Hoffenheim.

Was haben die Exkurse in Sachen Krieg, Familienkonstellation, Nachkriegsära, beginnendes Wirtschaftswunder, Mauerbau 1961 und das provinzielle Fußball-Biotop im Elsenztal mit der späteren, einzigartigen Karriere von Dietmar Hopp zu tun? Sehr, sehr viel, denn all diese Ereignisse und Erlebnisse spornen ihn unermüdlich an. Das Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit versteht sich von selbst. Er gibt Mathematik-Nachhilfe. Oder verdient Geld als Lokalreporter der RNZ, wie zuvor sein ältester Bruder Wolfgang oder Rüdiger, von dem er Termine im Gemeinderat, bei Festen und Sportvereinen übernimmt. Für zehn Pfennige Zeilenhonorar.

Seiner Mutter verspricht er in die Hand, Millionär werden zu wollen. Sie hält ihn für verrückt, wie dann auch 1972, als er gemeinsam mit seinen vier Mitstreitern den Weltkonzern IBM verlässt, sie alle ein sicheres Beschäftigungsverhältnis aufgeben und das Wagnis der Selbstständigkeit eingehen. "Wie kann man nur die IBM verlassen für so ein Abenteuer?", reagiert Hopps Mutter unwirsch. Privater Hintergrund: Hopps Ehefrau Anneliese (heute 76), die er beim Tanztee im Sinsheimer Haus der Jugend bereits 1960 kennengelernt hat, ist mit dem ersten Sohn Oliver hochschwanger. Mütter sind Sicherheitsexpertinnen. "Meine Mutter war eh bestürzt. Sie wollte, dass ich Lehrer oder Pfarrer werde. Zudem unkten viele, dass das System mit fünf gleichberechtigten Gründern nicht funktionieren würde", so Hopp in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung anlässlich seines 75. Geburtstages 2015.

Mit Hasso Plattner hat Hopp den kongenialen Partner und Assistenten gefunden. Bei einem IBM-Kunden namens Imperial Chemical Industries (ICI), ein britischer Chemiekonzern mit dem deutschen Sitz in Östringen, bekommt er den kompetenten Technik-Produzenten zugeteilt. Das Duo begreift sehr schnell, was Software können muss. "Es war der Schlüsselpunkt für die Gründung der SAP", sagt Hopp. Das erfinderische Quintett leistet Pionierarbeit. Unter teils widrigen Umständen rackern sie wie die Berserker. Tagsüber, abends, nachts, an den Wochenenden. Nahezu rund um die Uhr sind Hopp, Plattner, Wellenreuther, Hector und Tschira beschäftigt. Auf Kosten eines geregelten Familienlebens. Bei Dietmar Hopp fallen versprochene Ausflüge in den Schwarzwald oder in die Pfalz regelmäßig ins Wasser.

Die SAP, in Weinheim an der Bergstraße gegründet, zieht als Untermieter in die Sparkasse Walldorf. Das eigene Firmengebäude wird erst 1980 im Walldorfer Gewerbegebiet erbaut. Zeitgleich erblickt sein zweiter Sohn Daniel das Licht der Welt. Die fünf Software-Junkies, die über Computersprachen, Datenbänke und Betriebssysteme tüfteln, sind quasi ein klassisches deutsches Startup. Laut Hopp zehn Jahre lang – dazu bedarf es eines langen Atems, einer Beharrlichkeit, Resilienz, Überzeugungskraft und Weitsicht. In der ihm eigenen Bescheidenheit sagt Hopp lakonisch: "Wir waren keine Zauberer."

Doch alle Anstrengungen lohnen sich – SAP verändert die Welt. Hopp ist die Integrationsfigur im Unternehmen. Sein unmissverständliches Credo: Erst kommen die eigenen Mitarbeiter, dann die Kunden und zum Schluss die Aktionäre. In dieser Reihenfolge. Es ist bis zum Rückzug aus dem SAP-Vorstand 1998 wie ein ehernes Gesetz. Die Belegschaft sieht in ihm den Kümmerer, das Firmen-Oberhaupt, den "Vadder Hopp", wie sie ihn mit kurpfälzischem Zungenschlag nennen. Dank des Börsengangs der SAP im Jahr 1988 wird der menschliche Unternehmer und unternehmerische Mensch zum Millionär und Milliardär. Er zählt laut Forbes zu den reichsten Deutschen, doch er macht keinerlei Aufhebens drum. Irgendwann kann und könnte er sich so gut wie alles leisten. Unterdessen schaut er lieber auf die Bundesliga-Tabelle im Fußball als auf Aktienkurse.

Seine Leidenschaft gilt schon immer dem Sport. Die TSG Hoffenheim ist sein Heimatverein, für den er einst Tore geschossen und dafür auch mal als Prämie eine Dose Leberwurst von einem ortsansässigen Bauern erhalten hat. 1989 steigt der damalige SAP-Vorstandsvorsitzende bei "Hoffe" als Mäzen ein. Übrigens aus Ärger über ein Relegationsspiel zur Bezirksliga. Die TSG verliert mit 2:4 nach Verlängerung gegen den 1. FC Stebbach. Bälle, Trikots, Hosen, Stutzen und Hundert-Mark-Scheine sind die ersten Sofortmaßnahmen. Ein kometenhafter Aufstieg führt den Dorfklub 2008 in die Bundesliga und 2018 unter dem frechen Trainer-Lausbub Julian Nagelsmann bis in die Champions League.

Hopp rettet den Eishockey-Traditionsverein Adler Mannheim (zuvor MERC) vor der Insolvenz und dem Aus. "Schenkt" Daniel, einem bekennenden Puck-Liebhaber, mit noch 17 Lenzen die Adler, lässt die SAP Arena als Event-Tempel in Mannheim 2005 eröffnen. Die beiden Hometeams, die Kufencracks der Blau-Weiß-Roten und die Handballer der Rhein-Neckar Löwen, bilden neben einem kunterbunten Veranstaltungsmix die Grundlage für den Betrieb des "Ufos" vor den Pforten der Quadratestadt. Die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena 2009 (heute PreZero-Arena) und der weltweit einmalige Aufklärungs- und Erlebnisort Klima Arena, den Bundeskanzlerin Angela Merkel und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Eröffnung im Oktober 2019 beehren, kommen hinzu.

Beim Golfen brennt er stets vor Ehrgeiz. Sein bestes Handicap wird mit 8,2 (2005) notiert. Legenden wie Tiger Woods oder Ernie Els sind im Golf Club St. Leon-Rot zu Gast. Internationale Golfturniere, darunter auch der Solheim-Cup, werden ausgetragen – Tiger Woods ist jeden Dollar wert. Und mancher Prominente, wie etwa "Kaiser" Franz Beckenbauer, bekommt Hopps feine Technik und die Schlagkraft vor dem gemeinsamen Besuch von "Loch 19" (Vereinsheim) zu spüren.

Ein weiterer Meilenstein in Hopps abwechslungsreichem Leben ist die Gründung der Dietmar Hopp Stiftung im Jahr 1995. Er überträgt als Basiskapital zwei Drittel seiner SAP-Aktien der Stiftung. Seit 25 Jahren hat der Mäzen rund 800 Millionen Euro in diverse Projekte aus den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport ausgeschüttet. Die Stiftungstätigkeit wird für ihn zur Herzensangelegenheit, er möchte vor allem der Region, deren Menschen, kurzum der Gesellschaft etwas von seiner Bilderbuchkarriere und Finanzkraft zurückgeben. Unprätentiös spricht er über sein vielschichtiges Engagement. Er habe 1995 einfach das Grundgesetz verändert. "Es ist an so vielen Stellen so bitter nötig, Menschen zu unterstützen", verrät Hopp seine nicht versiegenden Antriebskräfte im RNZ-Exklusivinterview vor Weihnachten 2019, "Eigentum verpflichtet steht da drin. Ich habe es erweitert in: … Reichtum noch viel mehr!"

Hopp ist nicht fürs Jetset-Leben geboren, Statussymbole sind ihm fremd. Wer den Wesenskern des "Chefs" verstehen will, der schaut sich im Büro links vom Eingang des Golf Clubs von St. Leon-Rot um. Dort ist die Kommandozentrale von Dietmars Welt. Ein großer Besprechungstisch in der Mitte des Raumes, ein Schreibtisch steht in der Ecke. Dort beantwortet er täglich nach wie vor unzählige Mails und Briefe. Eine eher schlichte, pragmatische Atmosphäre. Auch die Bilder an den Wänden drücken regionale Verbundenheit und Bodenständigkeit aus. Hier spürt man den Unternehmer, den guten Menschen von Rhein und Neckar, den Wohltäter, den Weltverbesserer. Er selbst empfindet große gesellschaftliche Verantwortung, lebt es trotz des Hasses und mancher Neidgefühle aus der deutschen Bevölkerung, schlichtweg vor, spannt in seinen mannigfaltigen Projekten den Bogen von der Geburt bis zum Tod.

Vielleicht macht er mitunter zu viel als zu wenig. Mangel an Fairness ist ihm ein Graus. Hopp macht Zeitgenossen und Mitbürger fit fürs Leben. Er blickt lieber nach vorne als zurück. Der Impfstoff gegen das Coronavirus, Megathemen wie Klima- und Umweltschutz, würdevoller, respektvoller Umgang in der Familie wie in der Öffentlichkeit – dies alles steht in seiner Prioritätenliste und Werteskala ganz oben.

Das Bild mit "Kalle" Rummenigge, nah und solidarisch am "Balle" der TSG- und Bayern-Spieler an jenem 29. Februar 2020, mag eines für die Ewigkeit sein. Es ist Bekenntnis, Botschaft und Vermächtnis zugleich: Fürs Miteinander statt Gegeneinander.