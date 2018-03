Waldhausen. (dore) Etwas versteckt in einer Hofeinfahrt und in historischem Mauerwerk, nahe des Ortseingangs in der Scheringer Straße 7, befindet sich seit Ende 2013 ein Familienbetrieb: die Firma A und O Oberflächentechnik. Momentan arbeiten sieben Angestellte für das Unternehmen, das vom Ehepaar Andy und Olga Wittmann geleitet und mit dem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz von Andys Vater Gerald bereichert wird. Die Firma bietet eine breite Palette von Lackier- und Sandstrahltechnikgeräten bzw. Maschinen für die Oberflächenbehandlung in vielen verschiedenen Bereichen für Privatpersonen bis zu Weltkonzernen, vom Maler- und Holzhandwerk über den Korrosionsschutz bis zur Maschinenbauindustrie an.

Das Besondere an dem Unternehmen ist vor allem die Philosophie, die modernsten, innovativsten Geräte von bekannten Herstellern frühzeitig und als eine der ersten Firmen in Deutschland auf dem Markt zu vertreiben.

So gelang es Andy Wittmann und seinem Team vor einigen Wochen auch, als eines von insgesamt nur sechs Unternehmen in ganz Deutschland, die offiziellen Vertriebsrechte für eine langerwartete Neuheit aus der Oberflächentechnik zu ergattern: das elektrische "e-Xtreme Airless Spritzgerät".

Die Firma A und O Oberflächentechnik war auch die erste, die dieses Gerät in Deutschland verkauft hat. Es ist das weltweit erste elektrische Spritzgerät für Schutzbeschichtungen, das für explosionsgefährdete Zonen zugelassen ist. Das innovative Gerät arbeitet mit einer Stromversorgung von 230 Volt, die mehr Zuverlässigkeit, Komfort und geringere Kosten als der Kompressorbetrieb bieten soll. Die elektrische Lösung verhindert außerdem ein Vereisen des Motors. Viele Vorteile, die das neue Gerät mit sich bringt. Dementsprechend groß sei die Nachfrage, erzählt Geschäftsführer Andy Wittmann.

"Airless" (deutsch luftlos) bezeichnet ein Farbspritzverfahren, bei dem das Spritzmaterial ohne Luftzufuhr durch hohen Druck zerstäubt und auf die Oberfläche aufgebracht wird. Materialien wie z.B. Lacke, Korrosionsschutzmittel, Acrylfarbe, Dachbeschichtungsmaterial, Tapetenkleister usw. können mit Airless-Farbspritzgeräten verarbeitet werden.

Neben der Qualität der Produkte ist dem Familienunternehmen ein guter Service wichtig. Dabei sei es nicht entscheidend, ob es sich bei dem Kunden um eine einzelne Privatperson oder eine große Firma handele, so Andy Wittmann. "Wir bieten nicht nur Beratung rund um die Farbspritz- und Sandstrahltechnik sowie beim Sonderanlagenbau, sondern führen auch Reparaturen sowohl bei uns in der Werkstatt als auch vor Ort beim Kunden durch. Außerdem kann man bei uns Geräte nicht nur kaufen, sondern auch leihen und wir geben Einweisungen und Schulungen für zwei bis 25 Personen, damit die Kunden genau über den richtigen Umgang mit den Geräten Bescheid wissen", erläutert Gerald Wittmann einige Serviceangebote der Firma A und O Oberflächentechnik.

Die meisten Kunden habe die Firma in Baden-Württemberg, viele Stammkunden kämen aus dem Rhein-Neckar-Raum. Deshalb habe man z.B. auch einen Servicestützpunkt in Mannheim eingerichtet, sagt Gerald Wittmann. Doch man versorge auch Firmen im Ausland, beispielsweise in europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Österreich, Frankreich oder den Niederlanden und sogar weit über den Kontinent hinaus in Australien.

Bleibt die Frage, wie die Wittmanns überhaupt dazu gekommen sind, eine Firma für den Vertrieb von Geräten für die Oberflächentechnik zu gründen? Verschiedene Faktoren hätten die Familie Wittmann zu dieser Entscheidung gebracht, erklärt Andy Wittmann. Zum anderen habe sein Vater Gerald über 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Oberflächentechnik und wollte beruflich noch etwas machen. Und zu guter Letzt habe Andy Wittmann selbst als Abteilungsleiter bei einer Firma im Bereich Sonderanlagen viel Erfahrung sammeln können, sodass der gelernte Industriemechaniker sich bereit sah, eine neue Herausforderung anzugehen und sich selbstständig zu machen.

Das vielseitige Anwendungsgebiet der Oberflächentechnik sei es, was die Arbeit seiner Firma so spannend mache, verrät Andy Wittmann die Reize seines Jobs. Jeder Tag sei anders und man sei in vielen Regionen unterwegs. Vater Gerald kann dem nur zustimmen, hat der Fachberater in der Oberflächentechnik doch bereits zu früheren Zeiten für eine bekannte deutsche Firma des Öfteren an spannenden Orten wie dem Holiday Park in Haßloch oder im Auto- und Technikmuseum Sinsheim gearbeitet.