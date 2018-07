Von Philipp Weber

Weinheim. Richard Glahn (47) berät Unternehmen, trainiert Führungskräfte, schult Moderatoren. In Deutschland, Europa, in den USA. In seiner Freizeit treibt er Sport, nebenher schreibt er Bücher. Sein jüngstes Werk heißt "Erfolg gestalten". Wer nun das Bild eines harten Sanierers, ellenbogenstarken Zahlenfanatikers oder gar überdrehten Perfektionisten vor sich hat, könnte falscher nicht liegen. "Ich mag Menschen", sagt Glahn im RNZ-Gespräch in einem Markplatzcafé. Und: "Menschen wollen gestalten, nicht gestaltet werden." Dann lässt er Beispiele folgen.

Das Ziel: Richard Glahn hat ein klares Bild davon, wie ein funktionierender Betrieb aussieht: Chefs, Angestellte, Arbeiter richten sich konsequent an den Bedürfnissen der Kunden aus, ziehen an einem Strang - in der eigenen Abteilung, in Kooperation mit anderen Einheiten. Sie erfreuen sich der Wertschätzung ihrer Vorgesetzten. Die nehmen sich Zeit, ihre Abteilungen weiterzuentwickeln. Aber: "Diese Form von Unternehmenskultur lässt sich nicht per Broschüre verordnen oder gar per Unterschrift erzwingen, sondern will erarbeitet sein", sagt Glahn - und spricht aus Erfahrung.

Die Anfänge: Die Karriere des gebürtigen Westfalen, der seit fast 40 Jahren in Sulzbach lebt, beginnt bei Kühnle, Kopp & Kausch, einer Unternehmensgruppe, die heute zum amerikanischen Colfax-Konzern gehört. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre, Kulturwissenschaften und Linguistik heuert er bei KK&K an, wird Kommunikationsleiter. "Der Boss konnte ein harter Kerl sein, aber auch Vertrauen schenken." Der Chef unterstützt seinen Mitarbeiter, als dieser ein Programm aufbaut, um die Leistung des Unternehmens schrittweise zu steigern.

Erfolg durch Arbeitskultur: Glahns Kernthese dazu lautet, dass Informationen fließen müssen. "Gelangen sie nicht fehlerfrei, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge an die richtige Person, kann es das Material auch nicht." Oder anders ausgedrückt: "Keine Produktion der Welt kann wettmachen, was zuvor im Büro schiefläuft." Druck, Zahlen, Sparprogramme setzen dabei oft an den falschen Stellen an, so Glahn. "Ich bin kein Zahlengegner. Aber nach meiner Erfahrung sind oft weniger Kennziffern nötig, als viele Betriebe erheben lassen." Sein Fahrplan auf dem Weg zu Erfolg und positiver Arbeitskultur sieht drei Stationen vor: den Arbeitsplatz des Einzelnen, die Arbeit in der Abteilung und die Schnittstellen zwischen den Einheiten.

Der Arbeitsplatz: Wie einfach es sein kann, Arbeitnehmern eine Freude zu bereiten, zeigt ein Beispiel aus den USA: "Als es im ersten Workshop darum ging, Arbeitsstätten sinnvoller zu nutzen, wurde gemeinsam der Arbeitsplatz eines älteren Mitarbeiters umgestaltet." Die Kollegen des rückenkranken Mannes stellten daraufhin fest, dass er zum ersten Mal seit Jahren wieder lächelte. Andernorts beginnt das große Aufräumen: Veraltete Maschinen landen auf dem Schrott, verstaubte Akten im Altpapier, ungenutzte Möbel werden aus dem Weg geschafft. Dabei geht es nicht allein darum, zeitaufwendige Suchvorgänge zu vermeiden - auch wenn Suchzeiten übers Jahr gesehen schon mal das Ausmaß eines Urlaubs annehmen können: "Die Leute sollen merken, dass sie etwas ändern können." Die Reaktionen seien durchweg positiv. "Wo das Arbeitsumfeld hingegen schon picobello ist, kann man direkt einen Level höher ansetzen."

Das Team: "Wo ist denn?", "Wer hat denn?", "Wann bekomme ich?": Wenn solche Fragen ständig durch den Raum schwirren, läuft etwas schief, so Glahn. Er rät dazu, Arbeitsstandards zu vereinheitlichen - nicht per Ordre du Mufti, sondern im Gespräch. Stellvertretungen müssten klar geregelt, wesentliche Daten für alle greifbar, Prozesse eindeutig sein. Mithilfe eines Moderators klärt jede Abteilung selbst, wo es Probleme gibt. Die Moderatoren stammen aus dem Betrieb, durchlaufen Zusatzqualifikationen, behalten aber ihre regulären Jobs. Mitunter sei das Diskutieren abteilungsinterner Themen nicht so einfach: Ist es doch bequemer, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als bei sich selbst, im eigenen Team anzufangen.

Die Schnittstellen: Hat man in allen Abteilungen begonnen, sich zu verbessern, kommen die Schnittstellen hinzu, "denn nun ist der Boden dafür bereitet, dass man nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigt, sondern Missstände gemeinsam behebt". Damit das Programm dahingehend wirkt, die Arbeitskultur dauerhaft weiterzuentwickeln, finden im gesamten Unternehmen regelmäßig Workshops statt.

Alles ganz einfach? Richard Glahn ist seit sieben Jahren selbstständig, berät Firmen in jedweder Größe: Industriebetriebe, vereinzelt Banken, einmal gar einen Discounter. "Es war die richtige Entscheidung." Er hätte einen gut dotierten Job in der Großindustrie haben können. "Aber ich wollte nicht Schulungsunterlagen produzieren, sondern Menschen bewegen." Glahn kann begeistern, keine Frage. Aber ein Spaziergang ist die Einführung eines Verbesserungsprogramms wohl trotzdem nicht: "Stolpersteine und Herausforderungen gibt es immer", räumt er ein: "Allermeist gilt es, die Vorgesetzten des mittleren Managements dazu zu motivieren, ihren Mitarbeitern mehr zuzutrauen." Gelegentlich stoße man auch auf Konflikte, die sich aufgestaut haben: "Das sind die wirklich belohnenden Momente, wenn man dazu beiträgt, dass solche Zwistigkeiten zur Zufriedenheit aller aufgelöst werden und die Betroffenen wieder gut und kundenorientiert zusammenarbeiten."

Die Mitarbeiter und die Vorgesetzten: Müssen alle Mitarbeiter mitziehen? "Nein", sagt Glahn. Im Gegenteil: Damit Veränderung fruchtbar ist und zum Unternehmen passt, brauche es durchaus auch die "Bewahrer" - die Neuem skeptisch gegenüberstehen und Veränderungen infrage stellen. "Eine Diskussionsgruppe aus Bewegern und Bewahrern führt zu Lösungen, die ideal zum Unternehmen passen." Die Führungskräfte dürften aber nicht dauerhaft bremsen. Das erzeuge Frust und Stillstand. In diesen Fällen plädiert Glahn dafür, Kante zu zeigen. Damit täten sich jedoch gerade Familienunternehmen schwer: "Manchmal ist dann hinter den Kulissen eine deutliche Aussprache nötig."

Doch was soll der Chef tun? "In viel zu vielen Firmen mischt er sich permanent in die Arbeit der Mitarbeiter ein." Frei nach dem Motto: Der beste Nägel-Klopfer wird zum Chef aller Nägel-Klopfer, um ihnen dann beim Nägel-Klopfen über die Schulter zu schauen. Glahn hat ein anders Bild vom idealen Vorgesetzten: "Chefs müssen nicht nur Vorbild sein, sondern auch Arbeit delegieren. Dadurch fördern sie Eigenverantwortung und die Weiterentwicklung von Fähigkeiten." Und erzielen für sich selbst einen größeren Grad an Freiheit, den sie zur Weiterentwicklung ihrer Abteilung nutzen sollten, damit diese zu jedem Zeitpunkt gut auf die Zukunft vorbereitet ist. Hier setzt Glahn als Coach an.

Ausblicke: Mit Sparen ist der Standort Deutschland nicht zu halten, sagt Glahn. Der Wettbewerbsvorteil könne niemals der Preis sein. Qualität, Liefergeschwindigkeit, hoher Durchsatz, lauten seine Zauberworte. An manchen Stellen In- statt Outsourcing. In letzter Konsequenz ist das ein sozialer Ansatz. Wofür er wenig Verständnis hat: Wenn Mitarbeiter Extra-Honorare für Workshop-Teilnahmen einfordern. "Diese Diskussion taucht insbesondere in Nordrhein-Westfalen immer wieder auf." Er betont, dass man von Mitarbeitern erwarten kann, Ideen einzubringen, die den Betrieb weiterbringen.

Info: Richard Glahn: "Erfolg gestalten - So entwickeln Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam die Unternehmenskultur", Campus Verlag (39,95 Euro).