Von Daniel Bernock

Mannheim. Seit Januar ist Michael Solf Sprecher des Vorstands der Mannheimer Inter-Versicherung. Der promovierte Physiker, der nach nur zwei Jahren Forschung in den 90er-Jahren in die Versicherungs- beziehungsweise Bankenwelt wechselte, will das Unternehmen "fokussierter" und "agiler" machen, die Priorität soll auf den Wachstumsfeldern liegen.

Einen Richtungswechsel hat der 56-Jährige allerdings nicht geplant. Das Haus sei gut aufgestellt, dennoch hat der neue Vorstands-Chef einen "Strategie-Check" ausgerufen, der bis Oktober laufen soll, sagte Solf am Montag bei der Vorstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2018.

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld macht dem Versicherungskonzern im Bereich Lebensversicherungen weiterhin zu schaffen. Es sei schwierig, Kunden zu gewinnen - "auch wenn zahlreiche Studien immer wieder zeigen, dass die Deutschen bei der Altersvorsorge Nachholbedarf haben", sagte Solf.

Allerdings: Die Menschen hätten erkannt, dass es wenige Alternativen gebe. Immobilien und Aktien sind seiner Meinung nach deutlich überteuert. Er glaubt daher an eine Renaissance der Lebensversicherung als Kapitalanlage.

Der Mannheimer Konzern will bei den Kunden mit Lebensversicherungen punkten, die eine hohe Flexibilität bieten. Bis zu fünf Mal pro Jahr könnte die Anlagestrategie der Lebensversicherung geändert werden, möglich seien bei finanziellen Engpässen auch Kapitalentnahmen. Was die "neuen" Lebensversicherungen nicht mehr bieten, ist einen Garantiezins.

Durch das Niedrigzinsumfeld sei dieser heute so niedrig, dass die meisten Kunden lieber mehr ins Risiko gingen, um eine ordentliche Rendite zu bekommen. Nur noch rund 20 Prozent der Neuverträge hätten einen klassischen Garantiezins - der aktuell unter einem Prozent liegt. Um 8,6 Prozent ist das Neugeschäft 2018 gewachsen, 2019 soll der Bereich noch stärker zulegen.

Die alten Lebensversicherungs-Veträge, die teilweise einen Garantiezins von bis zu vier Prozent ausweisen, würden mehr und mehr aus den Bilanzen verschwinden. Dennoch: In den vergangenen Jahren musste das Unternehmen viel Geld in eine sogenannte Zinszusatzreserve stecken, um genug finanziellen Puffer zum Bedienen der alten Policen zu haben.

Auch wenn viele Verbraucher hoffen, dass es bald wieder mehr Zinsen auf Lebensversicherungen und andere Finanzprodukte gibt - Solf ist überzeugt, dass die Niedrigzinsphase noch "ganz, ganz lange" andauern werde. Eine akute Gefährdung für Institute sieht er allerdings nicht. Die Branche habe das Niedrigzinsumfeld "verdaut und akzeptiert".

Ein Problem für Inter ist die "fortschreitende Regulierung des Versicherungsmarktes", die laut Solf ganze Abteilungen beschäftigt und die Branche hunderte Millionen Euro kostet. Die teilweise hunderte Seiten langen Berichte, die das Unternehmen anfertigen muss, seinen für Endkunden "völlig unbrauchbar".

Viel Potenzial erhofft sich Inter von sogenannten Cyber-Versicherungen. Noch bietet das Unternehmen die Versicherung gegen Hackerangriffe, Datendiebstahl etc. nur für Privatleute an. In Zukunft soll es solche Versicherungen auch für gewerbliche Kunden geben, die Ausarbeitung der Policen sei allerdings nicht ganz einfach.

Erfolgreich im vergangenen Jahr lief das Geschäft mit Krankenzusatzversicherungen, etwa Zahnzusatz-Policen. Schwieriger war der Bereich Krankenvollversicherung, laut Solf auch wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und damit weniger privat Versicherten. Auch der Bereich Bausparen lag unter Vorjahresniveau.

Insgesamt lagen die gebuchten Bruttobeiträge mit 865 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau, der Jahresüberschuss legte um fast elf Prozent auf 33,8 Millionen Euro zu. Inter beschäftigt rund 1600 Personen, fast 1000 davon in der Mannheimer Zentrale.