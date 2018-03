Mannheim. (dpa-lsw) Der Verfall der Bioethanol-Preise wird der Südzucker-Tochter Cropenergies nach Einschätzung des Unternehmens im laufenden Jahr weiter zusetzen. Die Preise für den Ökosprit würden in dem Anfang März begonnenen Geschäftsjahr 2018/19 unter dem Niveau des Vorjahres erwartet, teilte Cropenergies am Montag in Mannheim mit. Daher dürfte auch der Gewinn weiter zurück gehen.

Nach ersten Berechnungen sank das operative Ergebnis bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 von 98 Millionen Euro auf 72 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet die Südzucker-Tochter nun mit einem Wert zwischen 30 Millionen Euro und 70 Millionen Euro.

Der Umsatz wird zwischen 840 Millionen Euro bis 900 Millionen Euro erwartet. Im abgelaufenen Jahr hatten die Erlöse um 10 Prozent auf 882 Millionen Euro zugelegt. Hauptgrund für den Zuwachs waren steigende Produktionsmengen bei Ethanol und Futtermitteln.

Die Aktionäre müssen derweil den Gürtel enger schnallen. Für das abgelaufene Jahr soll es pro Aktie 0,25 Euro Dividende geben. Das wären fünf Cent weniger als ein Jahr zuvor. Größter Anteilseigner mit knapp 70 Prozent ist die Südzucker AG.