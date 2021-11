Von Matthias Kros

Mannheim. Die Verkehrswende mit dem bevorstehenden Aus des Verbrenners hat für das Mannheimer Werk der Daimler Truck AG, in dem rund 4800 Mitarbeiter größtenteils konventionelle Lkw-Motoren bauen, gravierende Folgen. "Es ist sicherlich so, dass wir in Mannheim künftig bei der Beschäftigung keine Zuwächse erleben werden", beschrieb Andreas Moch, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz Werk Mannheim, am Dienstag die Lage. Wie stark es mit der Zahl nach unten gehen werde, hänge davon ab, wie gut der Standort mit alternativen Produkten rund um die elektrischen beziehungsweise Brennstoffzellen-Lkw ausgelastet werden könne.

Und in diesem Zusammenhang hätten Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter jetzt eine wegweisende Betriebsvereinbarung abschließen können, berichtete Moch. Sie sei in Abstimmung mit den Daimler-Werken in Kassel und Gaggenau erfolgt, die vor ähnlichen Herausforderungen stünden. Dabei habe sich Mannheim verschiedene Kompetenzen sichern können, die den Standort zukunftsfest machen sollen. Dazu gehöre beispielsweise die Montage der sogenannten Frontboxen für die Batterien der elektrischen Lkw, die quasi der Ersatz für die konventionellen Dieselmotoren sind und sogar ihre Form übernommen haben.

Auch die Tech-Tower genannten Aggregate für die Brummis mit Brennstoffzelle sollen aus Mannheim kommen. Außerdem hob Moch ein neues Innovationslabor für Batterien hervor, in dem Grundlagenforschung betrieben werden solle – samt Erstellung diverser Prototypen. Und schließlich wies Moch auf die Aufbereitung von gebrauchten Batterien hin, die schon seit längerem in Mannheim angesiedelt sei, und zwar für den Lkw- und ebenso für den Pkw-Bereich.

Daimler Truck hatte Anfang Oktober im pfälzischen Wörth mit der Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw begonnen. Der eActros hat drei oder vier Batteriepakete und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Der Schwer-Lkw ist mit rund 300.000 Euro allerdings etwa drei Mal so teuer wie ein herkömmlicher mit Verbrennermotor. Die Produktion wird seither nur langsam hochgefahren. Verbrenner und Elektro-Lkw würden noch lange parallel angeboten, ist Moch überzeugt. Man spreche hier über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Einen bestimmten Termin, an dem der letzte Diesel-Motor in Mannheim gebaut werde, gebe es jedenfalls nicht. Genaue Prognosen zur Entwicklung der Belegschaftsstärke seien daher kaum seriös möglich. Auch, weil es durchaus möglich sei, dass in den kommenden Jahren noch weitere Kompetenzen nach Mannheim vergeben würden.

Bruno Buschbacher, Betriebsratsvorsitzender des Daimler-Standorts Mannheim, ist momentan jedenfalls nicht bange. Die Stammbelegschaft ist ohnehin bis 2030 im Rahmen von Standortsicherungsverträgen vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Die gefundene Vereinbarung bezeichnete der Arbeitnehmervertreter als "solidarischen Akt". Es sei in Abstimmung mit Gaggenau und Kassel gelungen, dass kein Standort im Rahmen der laufenenden Transformation ausblute. Die Belegschaft wisse sehr genau, wo die Reise hingehe und dass die Stunde geschlagen habe. Jetzt zahle sich aus, dass in Mannheim bereits seit mehr als 25 Jahren das Kompetenzzentrum für emissionsfreie Mobilität angesiedelt sei, das nun für den Standort ein wichtiges Rückgrat sei.

"Zudem ist es ja nicht das erste Mal, dass sich bei uns ein Prozedere ändert", betonte er. In der nächsten Zeit komme es nun darauf an, die Belegschaft entsprechend zu schulen und auch die Ausbildung auf die neuen Herausforderungen abzustimmen.