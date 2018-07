Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Da stellt sich doch die Frage, ob der Name Südzucker noch der richtige Unternehmensname ist", meinte Professor Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in der Hauptversammlung der Südzucker AG am gestrigen Donnerstag.

Der Konzern macht mittlerweile mit den anderen Unternehmenssegmenten außerhalb des Zuckers mehr als die Hälfte seines Umsatzes. Und außerdem ist das Nahrungsmittel Zucker ins Gerede gekommen. Aus Marketing-Sicht ließe sich also durchaus diese Frage stellen.

Auch der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Heer hatte in seinen Erläuterungen vor den Aktionären der Südzucker AG von medialen Angriffen auf das Lebensmittel Zucker gesprochen. Das Produkt werde zum Sündenbock gemacht für Übergewicht und falsche Lebensweise. Man wendet sich deshalb entschieden gegen Vorgaben, staatliche Eingriffe oder Steuern.

Gerade ist man dabei, sich von der "alten Zuckerwelt" mit stark reglementierten Märkten zu verabschieden und sich in der "neuen liberalisierten Zuckerwelt" einzurichten.

Hinzu kommt, dass es durch ausgeprägt starke Zuckerernten und den Ausbau von Anbauflächen ein Überangebot von Weißzucker auf dem Weltmarkt gab und dass dadurch die Preise in den Keller gingen.

Der Preis je Tonne sank im Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres um 40 Prozent von 500 auf 300 Euro. Das hatte zur Folge, dass das Zuckersegment des Konzerns im 4. Quartal Verluste schrieb. Die neue Zuckerwelt nach dem Wegfall zahlreicher Regularien im Zuckermarkt macht Südzucker zu schaffen.

Schon vor einigen Wochen bei der Bilanzkonferenz hatte Heer von "mindestens zwei schwierigen Übergangsjahren" für Südzucker gesprochen. Dies wiederholte er jetzt vor den Aktionären im Mannheimer Rosengarten, zeigte sich aber angesichts der Herausforderungen trotzdem insgesamt zufrieden mit der Entwicklung. Er hatte zuvor verbesserte Kostenstrukturen ins Spiel gebracht. Die Aktionärsvertreter fragten nach möglichen Werksschließungen. Beantwortet wurden diese Fragen nicht.

Die Aktionärsvertreter begrüßten die Dividende von 45 Cent je Aktie in der schwierigen Situation des Unternehmens, bedauerten aber den Kursverfall der Aktie innerhalb von eineinhalb Jahren von 24 auf 12 Euro innerhalb eines Jahres. "Da wurde so mancher kalt erwischt. Dabei liegt der Buchwert des Unternehmens bei über 20 Euro je Aktie. Wo gibt es denn so etwas? Wissen die Börsenprofis und Analysten vielleicht mehr als wir?", monierte einer von ihnen.

Schließlich legte einer den Finger in die Wunde mit Namen ED&F Man. An der englischen Handelsfirma hatte sich Südzucker 2016 mit 35 Prozent minus einer Aktie beteiligt. Vor allem schmeckte den Aktionärsvertretern nicht, dass im Verlust der Firma 63 Millionen Euro eines Betrugsfalles mit gefälschten Handelsscheinen stecken. "Fehlt da die Kontrolle?", fragte Andreas Schmidt von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.

Hans-Martin Buhlmann von der Vereinigung institutioneller Privatanleger (ViP), immer für ein Bonmot gut und unerschütterlicher Kämpfer für Dividenden, brachte es schließlich auf den Punkt: "Der Aktionär braucht Dividende". Und dafür zu sorgen habe die Unternehmensleitung.

Aber man sei auf dem richtigen Weg, beruhigte er, und im Rosengarten, wo gerade umgebaut wird, auch am richtigen Platz. "Beide, der Rosengarten und Südzucker, arbeiten gegenwärtig am Brandschutz", meinte er. Damit die Hütte nicht in Flammen aufgeht.